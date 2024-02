La Junta pone reparos a dos de los grados estratégicos para la Universidad de Granada, Inteligencia Artificial y Energía

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta ha condicionado la aceptación de los de los grados universitarios que la Universidad de Granada quiere incorporar a su oferta formativa. Los dos, además, conforman elementos estratégicos para la institución granadina, que alegará ahora para que Granada pueda ofertar estos dos títulos. Esta decisión se conoce después de que la UGR aprobara su oferta de plazas para el próximo año, que no podrá contar con un nuevo grupo de Telecomunicación debido al informe negativo de la Junta a duplicar el grupo ya existente en esta titulación de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y Telecomunicación.

La UGR aprobó la oferta de propuestas de nuevos títulos de grado a finales del pasado año. Se trataba de cinco titulaciones a incorporar. La propuesta también contó con una veintena de posgrados. Aquel listado se remitió a la Junta como parte del proceso iniciado por la Consejería para establecer un nuevo mapa de titulaciones. Este mapa debe estar definido la próxima primavera. Esa es la intención de la Consejería, que esta misma semana señalaba que ha emitido informe favorable ara 104 títulos de nueva creación en toda la comunidad. De las 33 propuestas de la UGR 27 han tenido valoración favorable, de los que seis son títulos ya existentes y doce conjuntos con otras instituciones.

Uno de los que no tiene el visto bueno inicial de la Junta es el grado en Ingeniería Eléctrica y Energética, promovido por la UGR como parte de su estrategia de fomento de la ciencia alrededor del acelerador de partículas. Tampoco tiene el plácet inicial de la Junta el máster en Ingeniería Industrial, que también iría ligado al IFMIF Dones que se proyecta en Escúzar y que se prevé que necesitará decenas de investigadores e ingenieros para su puesta en marcha. Según explicó el rector de la UGR, Pedro Mercado, la Junta ha alegado falta de demanda para inicialmente rechazar que se imparta estos títulos.

El otro grado al que pone reparos la Administración es el de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Otro grado que resulta estratégico para la Universidad de Granada, muy implicada en su momento en la candidatura para la Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) que finalmente se fue a Coruña. Aquella decisión trajo una agria polémica por entenderse desde la Junta que se agraviaba a Granada y su talento en este campo de la investigación por una decisión política.

Ahora no se le da el visto bueno inicial al grado porque, según Mercado, se pide a las universidades andaluzas que apuesten por grados conjuntos. Prácticamente todas las universidades públicas andaluzas habían solicitado este grado o similares, que ya se imparte en Málaga. Ahora la Consejería echa el freno y solicita a los rectorados que replanteen su apuesta y creen sinergias. En un principio la UGR previó ofertar estos estudios con Huelva, aunque Mercado señaló que finalmente Granada propuso impartir estos estudios en los campus de Granada y Melilla.

"Han dicho que debe de ser conjunto. Y en eso estamos de nuevo", señaló el rector, que destacó que hay una "apuesta decidida por la Inteligencia Artificial en Granada y en la Universidad".

Sobre los próximos pasos a dar por parte de la UGR Mercado anunció que "vamos a seguir alegando y dando todas las razones" por las que la UGR debería tener el grado en Energía y el posgrado. "Ese título estaba ya aprobado en la programación del 2010", recordó el rector, que incidió en el valor estratégico de estos estudios en una provincia que va a albergar muy posiblemente el IFMIF Dones. Esta infraestructura validará los materiales que se emplearán en el futuro en los reactores de fusión nuclear, una de las opciones energéticas que se prevé clave para un futuro no dependiente de los combustibles fósiles.

"Esto es una fase", reseñó el rector sobre el proceso de aprobación del nuevo mapa de titulaciones. Sí han recibido luz verde por parte de la Junta los grados de Industrias del Español y sus Culturas, Ingeniería Biomédica y Podología. Este último grado se impartiría en Melilla.

"Estamos moderadamente satisfechos" con la decisión primera de la Junta, concedió el rector, que aseguró que la propuesta de nuevos títulos lanzada desde la UGR es "coherente" con la apuesta tecnológica en la Universidad. Tanto el grado en Ingeniería de la Energía y el máster en Ingeniería Industrial "son títulos con una fuerte demanda", defendió Mercado, que apostó por "acompasar" el desarrollo del acelerador de partículas -proyecto en el que la Junta realiza una inversión millonaria- con estos estudios. "Entendemos que esa oferta tecnológica está más que justificada y haremos nuestras alegaciones", adelantó el máximo responsable de la Universidad.

El borrador con esta selección de grados, másteres y doctorados se ha entregado el pasado lunes a los rectores con el fin de que lo analicen para poder consensuar y afinar un nuevo documento lo antes posible, que deberá someterse posteriormente a los informes preceptivos y aprobarse el próximo mes de mayo por Consejo de Gobierno, indicó la Junta en un comunicado. Esa planificación incorporará también la oferta procedente de la Universidad Loyola y de los otros dos proyectos de instituciones académicas privadas -CEU Fernando III y UTAMED-, que se están analizando de forma paralela a la del sistema público.

La Junta ha emitido informe favorable para un total de 103 títulos de nueva creación, de los que 19 son grados, 67 son másteres y 17 son programas de doctorado. De todas ellas, 22 tienen un carácter interuniversitario. procedentes del conjunto del sistema público a excepción de la Universidad de Málaga, cuyos datos están siendo analizados al incorporarse más tarde.

Esta selección inicial realizada a partir de las propuestas remitidas por las instituciones académicas se ha llevado a cabo tomando como referencia los criterios fijados en el decreto de ordenación de enseñanzas de Andalucía, señala la Junta. En la idoneidad y viabilidad de las enseñanzas se ha evaluado la demanda social, empresarial y del alumnado y se ha velado por que existan complementariedad y equilibrio territorial en la oferta con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y evitar duplicidades y carencias significativas.

Al margen de las carreras de grado y programas de posgrado admitidos, la Consejería de Universidad ha condicionado la aceptación de 19 nuevas titulaciones que, por diversas razones, no se ajustan completamente a los criterios exigidos o no cuentan con toda la documentación requerida. No obstante, podrían ser finalmente aprobadas si completan satisfactoriamente los requerimientos realizados. En esta situación están los títulos de la UGR ya mencionados.

Estas enseñanzas que han recibido reparos se encuentran en "una casuística muy diversa, ya que o bien se requiere más concreción en la propuesta realizada por la institución académica, o bien se demanda más documentación", apunta la Junta. "Asimismo, se han detectado casos de títulos coincidentes en las disciplinas planteadas que podrían tener viabilidad si se establecen acuerdos entre varias universitarias para impartirlos de forma conjunta y no de manera aislada, lo que supondría una mayor optimización y eficiencia de los recursos y redundaría en una mayor cooperación entre las instituciones del sistema público universitario", añade la nota.

Una vez que la nueva oferta sea informada por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y ratificada en Consejo de Gobierno en mayo, la Consejería de Universidad será la encargada de autorizar los correspondientes procesos de verificación de todos los títulos. Para ello tendrá que constatar previamente el cumplimiento de otra serie de exigencias reguladas por ley y recogidas en el decreto de ordenación de enseñanzas. nuevas titulaciones se podrán impartir a partir del curso 2025/2026.