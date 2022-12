La Junta muestra "preocupación" por el "retraso" en tres grandes proyectos del Ayuntamiento de Granada en el Plan Alhambra

La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía ha afirmado este jueves que no ha recibido "ningún tipo de proyecto" de dos de las actuaciones de mayor cuantía que, con cargo al Plan Alhambra, debe ejecutar el Ayuntamiento de Granada: la recuperación de la Muralla Zirí, presupuestada en 4,2 millones de euros, y la musealización de la villa romana de Los Mondragones, de 1,7 millones de euros, los cuales deben contar con el aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Fernando Egea, ha trasladado en declaraciones a Europa Press su "preocupación" por "los plazos" respecto a estas intervenciones que son "de gran envergadura" y donde el visto bueno de la Comisión de Patrimonio es "casi el primer trámite" que deben pasar antes de sacar los proyectos a licitación, adjudicarlos e iniciar las obras, que es "lo que más tiempo va a llevar".

También se ha referido en este contexto a los proyectos del Carmen del Negro y el Palacio de los Córdovas, que cuentan con una inversión global de 2,7 millones de euros y sobre los que "no hay proyecto definitivo", pues el consistorio tiene pendiente presentar nueva documentación para subsanar las "deficiencias" detectadas por los técnicos de Cultura.

"Son las tres grandes intervenciones que están más atrasadas y que son de más entidad", ha narrado Egea, quien ha incidido en que este mes se cumplen "dos años desde la firma del convenio y quedan otros dos años para ejecutar" los proyectos.

"En Cultura hay una prioridad absoluta de atención a todo lo del Plan Alhambra" y el asesoramiento de los técnicos de esta casa al Ayuntamiento es constante" con intercambio de información para facilitar que la documentación llegue lo más avanzada posible, de modo que no haya objeciones o si las hay se subsanen lo antes posible (...) pero todo esto debía estar hablado hace un año, no ahora", ha matizado el titular de Cultura, quien recalca que "el dinero, casi 15 millones de euros, lleva ingresado dos años en la cuenta municipal" y calcula que en la actualidad hay actuaciones por valor de más de siete millones de euros sobre las que no se ha presentado "ningún proyecto" a Cultura.

Respecto a la Muralla Zirí, Egea insiste en que es una "intervención espectacular" que supondrá un paseo lineal desde la Puerta Monaita hasta el Arco de las Pesas y otro tramo irá de la muralla Alberzana hasta el Arco de Fajalauza. "Nunca se ha hecho una intervención de esa magnitud en esta muralla y no han presentado todavía nada aquí. Hicieron unas prospecciones arqueológicas, pero desde entonces nada", ha precisado.

Respecto a otro de los proyectos de calado del Plan Alhambra, el de la retirada del cableado y antenas de buena parte del Albaicín, presupuestado en 2,2 millones de euros, el delegado explica que entró el pasado 10 de octubre a la Delegación e irá a la comisión de patrimonio del próximo 22 de diciembre.

Por su parte, el proyecto de alumbrado de enclaves singulares está distribuido en cinco bloques y el Plan Alhambra le destina 2,5 millones de euros. Varios bloques ya han pasado por la Comisión y han sido aprobados, uno de ellos es el alumbrado ornamental de la Carrera del Darro y los puentes, que se aprobó en julio de 2021 y tiene una consignación de 300.000 euros.

Otra actuación con cargo al plan, el del Huerto del Carlos, recibió informe desfavorable de la comisión el pasado 22 de octubre. Se ha presentado nueva documentación que por el momento "no hace viable el proyecto" y se ha previsto una reunión técnica en los próximos días entre la delegación y el ayuntamiento para abordar el asunto.