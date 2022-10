La Junta, sorprendida ante la nueva propuesta del Ayuntamiento de Granada de ampliación del Metro

El delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, ha mostrado su sorpresa ante la petición del alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, de revisar la ampliación del Metro por el centro y pedir que la infraestructura se extienda "por los extremos", por la "zona de Genil", hacia los municipios "de Huétor Vega, La Zubia o Cájar" y, por el otro extremo hacia el aeropuerto "infraestructura esencial".

En declaraciones a Granada Hoy, Granados considera que este es un "debate artificial" de Cuenca y ha remarcado que la Junta siempre ha buscado el "consenso político" en todas las reuniones que se han realizado al respecto del paso del Metropolitano por el centro de Granada.

"En las reuniones que llevamos manteniendo desde hace año y medio, en ningún momento el Ayuntamiento o Cuenca nos plantean otra alternativa. Y ahora que ya está el Estudio Ambiental de las Ampliaciones Norte, Sur y Centro del Metro de Granada y que se ha publicado el Estudio Informativo del metro por el centro, nos aparece con esta propuesta", ha remarcado el delegado.

Granados considera que "no se pueden hacer colas de raspa" con las líneas del Metro y preparar lanzaderas hacia los barrios, sino que tiene que haber un estudio de los trazados completos para hacer un trazado que satisfaga a toda la población posible, y que tenga el menor impacto posible en la movilidad de la ciudad.

"Creo que es un debate enfocado claramente hacia mayo de 2023, cuando, si ahora nos pusiéramos a estudiar y analizar esta nueva propuesta, con los tiempos de realización de informes que se deben tener, nos iríamos mucho más allá de esta fecha hasta tener una decisión de si es viable o no", ha valorado Granados.

El delegado de Gobierno ha recordado que los proyectos los realizan los técnicos y no los políticos y que todavía no hay una decisión final sobre si esta ampliación por el centro se llevará a cabo, pues hay que realizar los estudios de viabilidad económica y el proyecto constructivo, que serán los que digan como y de que forma el Metro puede pasar por el casco histórico de Granada.

"El paso del metro por el centro tendrá un muy bajo impacto constructivo, y no creo que haya otra alternativa. Soterrarlo es casi impensable y su construcción en superficie puede ser viable", ha considerado.

Además, Granados ha recordado que tanto los delegados de la Junta, la consejera Marifrán Carazo y el presidente Juanma Moreno "trabajan para sumar a la ciudad" y que "no entran en debates políticos vacios".

En superficie y con siete paradas

El Metro pasará por el Centro de Granada en superficie, se verá obligado a convivir con el tráfico rodado en algunos tramos y tendrá siete paradas. No irá soterrado debido a los "riesgos constructivos severos" y al "aumento de los costes" que supondría un trazado subterráneo, el cual se ha contemplado también en el estudio encargado por la Junta de Andalucía con dos alternativas que no se han recomendado por parte de la UTE que lo ha llevado a cabo. Pero la construcción del Metro por el corazón de la capital no estará exento de dificultades y seguramente de polémicas. Compartirá la plataforma con el tráfico rodado en la calle Reyes Católicos y en la avenida de la Constitución hay varias alternativas propuestas aún sin resolver: o atraviesa el bulevar central construido hace quince años, o pasa por los laterales compartiendo espacio con el tráfico convencional. El coste inicial previsto con IVA incluido sería de 134,5 millones de euros, 89 menos que el proyecto soterrado, y de los que la obra civil se llevaría 46,4.

La extensión del Metro por el Centro de Granada tendrá una longitud de 3.529 metros con siete paradas, todas a ras de calle: Constitución, Gran Vía, Catedral, Fuente de las Batallas, Humilladero, Manuel de Góngora y Fontiveros. Se inicia el trazado en la estación de Caleta y en la opción principal, denominada C1, los trenes circulan en doble vía por el centro del actual bulevar de la avenida de la Constitución, aunque también se contempla una variante en la cual los tranvías circulan por los actuales laterales a la vez que el tránsito rodado. Esta opción sería novedosa en el Metro de Granada, aunque es una solución tranviaria habitual en muchos centros de ciudad en Europa como Roma, Lisboa, Milán o Bilbao.

Esta es la opción escogida de las tres propuestas en el Estudio Informativo para la Ampliación del Metro de Granada. Este estudio, combinado con el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada, marcará las extensiones del tranvía más allá de la Línea 1 actual. A diferencia de la ampliación por el sur (Churriana y Las Gabias), el del centro de Granada quedó rechazado por las ayudas europeas post-Covid, al igual que el Norte, aunque está previsto que ambas ampliaciones estén hechas y funcionando ya en el año 2030.