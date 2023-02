Juntos por Granada pide a la Junta que apoye el recurso en el Supremo contra la sede de la AESIA

La asociación civil Juntos Por Granada ha demandado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se posicione a favor y apoye el recurso ante el Tribunal Supremo que esta organización interpuso contra la decisión del Gobierno de España de elegir a la ciudad de A Coruña como sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), una decisión en la que Granada salió perjudicada, y que fue admitido a trámite por el alto tribunal el pasado 25 de enero.

"El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, poco ha hecho que no sea expresar tibiamente un apoyo genérico a la causa de Granada. Reclamamos urgentemente el apoyo del presidente, para hacer con Granada un frente común, real, no meramente testimonial como hasta ahora, y que apoye la causa de Granada ante la AESIA, dado que han decidido en Sevilla no interponer recurso alguno contra el Acuerdo del Ejecutivo español", ha denunciado JxG a través de un comunicado.

La asociación civil ha destacado, por contra parte, como desde la Xunta de Galicia "han saltado a la arena los primeros espadas", entre ellos el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien "se ha puesto a disposición del Gobierno de España para hacer un frente común contra Granada, para por cualquier medio, hacer que el recurso planteado, no prospere ante el Tribunal Supremo".

"Creemos, y así lo expresamos, que la situación no admite ya más demora y el compromiso del Presidente Andaluz tiene que ser ya efectivo, y le pedimos que capitanee el frente común que desde Granada se hace en estos días, para hacer que el recurso avance en el alto tribunal.

Desde la formación han anunciado que a partir de este viernes estará visible en su página web un dossier sobre la reacción provocada por este asunto, especialmente en los medios de fuera de Granada, y más concretamente de Galicia y La Coruña, "que ofrecen medida de lo que hablamos y de la fuerte reacción que este asunto ha generado fuera de aquí, en Madrid y en la Comunidad Gallega".

Además, JxG ha anunciado que se encuentra trazando su estrategia jurídica ante el recurso admitido a trámite, siendo conscientes que no estará exento de dificultades en su tramitación.

"En los próximos días, cuando se nos remita el expediente administrativo para formalizar demanda, anunciaremos la composición de una comisión ciudadana de expertos en cada uno de los sectores implicados, para dotar a nuestro escrito del contenido suficiente, más allá de lo estrictamente jurídico, para que nuestro recurso prospere ante el Alto Tribunal Español", han anunciado.

Recurso de las instituciones de Granada

Por otra parte, Juntos Por Granada también ha solicitado al resto de los representantes públicos granadinos, en especial al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y a la candidata del PP a la alcaldía, Marifrán Carazo, que muestren una defensa férrea y sin fisuras ante el recurso al Constitucional.

"Sabemos que el Ayuntamiento interpondrá mañana su recurso ante el Tribunal Supremo y, ciertamente, estamos expectantes por verlo y conocerlo, dada la demora en su presentación", han destacado.

La formación ha ofrecido nuevamente su apoyo a las instituciones para trabajar conjuntamente "en este asunto crucial para Granada". "Por parte del Ayuntamiento ya ha habido reacción y muy probablemente nos encontraremos en los próximosdías para desplegar una estrategia conjunta. Esperamos lo mismo de la Junta de Andalucía, de su presidente principalmente, al que nuevamente reclamamos su apoyo expreso, y de Marifran Carazo".

Además, Juntos Por Granada ha asegurado que finalmente la Universidad de Granada (UGR) no estará presente en el recurso, como si se había anunciado en un principio cuando las instituciones públicas anunciaron que demandarían explicaciones al Gobierno.

"Lo lamentamos. ¿Acaso nadie tiene más interés directo en este asunto?. No basta, entendemos y así lo criticamos abiertamente, que la principal institución científica granadina, sabedora como es de la repercusión de la decisión tomada por el Gobierno, se limite a mostrar un apoyo deferido a lo que pueda hacer el Ayuntamiento. Deberían haber sido los primeros en plantear el recuso, pero no ha sido así", han denunciado.

Ante la falta del apoyo explícito que Juntos Por Granada ha exigido, la asociación asegura no querer pensar que existe un juego político oculto para que el asunto de la AESIA pase y se olvide, "aunque algunos factores inducen a ello".

"Queremos poner en conocimiento de los granadinos que conocemos, yesperemos que se produzca, el que alguna importante institución granadina, está barajando interponer también, antes de que acabe el plazo el próximo lunes, un recurso ante el Tribunal Supremo, impugnando el Acuerdo del Gobierno de España", han destacado para finalizar.