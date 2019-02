Kim Pérez abandona la huelga de hambre tras pasar por Urgencias

"El médico me dijo que mi estado era bueno, pero me confirmó que no comer puede provocar algo repentino, a partir de los 20 días, como un infarto, una variedad de quebrantamientos repentinos (de los que supongo que no estoy libre todavía)En fin, dejé la huelga de hambre, y al llegar a casa, me tomé tres cucharadillas de yogur". Con este texto escrito en su muro de Facebook, la activista Kim Pérez ha abandonado por segunda vez la huelga de hambre con la que ha pretendido lanzar un aviso sobre el "retroceso en derechos humanos" que considera se producirá con el nuevo Gobierno andaluz.

"Lo más importante es que la amenaza sobre las trans permanece porque se mantiene en el punto 56 del programa de Vox, que no ha cambiado. Empezarán, si les dejamos, por nuestras operaciones, y llegarían hasta dejar el sexo legal como definitivo, como pretende Trump", ha escrito poco después en su muro de Facebook la reconocida activista, Medalla de Oro de Granada y profesora jubilada de Filosofía y Ética en Secundaria, con una trayectoria ligada a la lucha por el respeto y la igualdad de la identidad de género y del colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (Lgtbi).