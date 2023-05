Lactalis Puleva mantendrá la producción de la fábrica de Granada a pesar de crisis con los ganaderos

Ignacio Elola, consejero delegado de Lactalis, ha desvelado a esta redacción que la principal cooperativa láctea de la provincia, Alba Ganaderos, ha pasado a trabajar con Covap aceptando los mismos precios por la leche que ofrecía la matriz de Puleva en Granada. Este hecho, a juicio del dirigente, el cual alude a unas declaraciones de la cooperativa en Canal Sur, no hace más que confirmar "la teatralización" que ha llevado a cabo la agroganadera para irse a la central cordobesa y materializar el acuerdo que ambas tienen firmado desde el mes de enero. A pesar de que Lactalis-Puleva confirma que, a día de hoy, no trabaja con ninguna granja de la provincia para conseguir la materia prima, aunque mantiene su compromiso con Granada mediante su factoría de Camino de Purchil, que da trabajo a 600 personas entre la ciudad y el Área Metropolitana.

"Alba no aceptaba nuestros precios la semana pasada pero sí acepta los mismos que le ofrecíamos nosotros con otra cooperativa", ha explicado en conversación con esta redacción el dirigente de Lactalis, en referencia a la cordobesa Covap. "Nosotros éramos conocedores de esta situación, pero en un proceso de negociación entre dos partes, por la prudencia y la elegancia que hay que mantener, hemos intentado orillar estas circunstancias de lo que nosotros pensábamos, que era llegar a un acuerdo en el precio", añade Elola.

Traduciendo, Lactalis mantuvo la negociación del precio con Alba pensando que era una parte más del proceso y una estrategia de la cooperativa para alcanzar un acuerdo final que continuara con la relación entre ambas partes. "Lo que se ha hecho ha sido teatralizar y dar forma a una ruptura abrupta e inopinada, atacando a la marca, sino a todos los trabajadores que forman parte de nuestra plantilla, que son tan granadinos y tan andaluces como ellos, y que son más de 600", explica. "Conocíamos la situación y el trasfondo que había detrás. Nos duele que se nos haya utilizado, a nuestra marca y nuestros trabajadores, en un proceso de ruptura", sentencia.

"Se han pasado líneas rojas"

La compañía habla de que los trabajadores de Lactalis Puleva se han visto "atacados" por la postura y las formas mantenidas durante la negociación con Alba, y que esta "ha pasado alguna línea roja" en las descalificaciones a la multinacional, que fue lo que finalmente motivó que esta rompiera las conversaciones con la agroganadera.

"Nosotros hemos firmado acuerdos con el 99% de nuestros ganaderos de Andalucía, con tres de las cuatro cooperativas, y con la única que no hemos llegado un acuerdo ha sido esta. No es cierto que ellos representaran a todos los ganaderos de Andalucía", explica el consejero delegado de Lactalis, que revela que cuenta con acuerdos con vaquerías de Córdoba, Jaén, Cádiz, Almería y otros puntos de la comunidad, pero no de Granada.

La posibilidad de trabajar de nuevo con productores granadinos nuevamente no está cerrada, aunque apunta a que a corto y medio plazo no será posible. De forma individual ya hay algunos ganaderos que han expresado a la multinacional sus dudas sobre el acuerdo con Covap, por lo que habría una pequeña vía a la ruptura de estos con su sociedad, explican desde Lactalis. Según la nota de prensa remitida el miércoles, los socios de la cooperativa Alba, reunidos en asamblea, decidieron en conjunto no firmar el contrato con las condiciones de la multinacional. Desde este lado se llegó a decir que era la propia Lactalis quien había contactado con sus vaquerías.

La producción

Lactalis Puleva pierde sin los ganaderos de Alba un tercio de su producción anual, que asciende a un total de 200 millones de litros. Sin embargo, esperan compensar esa pérdida de dos maneras. De un lado, con el aumento de la producción y recolección de leche de las tres cooperativas con las que sí tiene acuerdos la multinacional, y de otros, teniendo en cuenta la disminución del consumo de lácteos y sus derivados en el mercado que se ha venido observando en los últimos años. De hecho, ya han salido campañas institucionales para el fomento del consumo de leche. "Nos podemos permitir perfectamente mantener la actividad de la fábrica de Granada con la recogida que ahora tenemos", contempla Ignacio Elola.

A nivel empresarial, "estamos tranquilos", afirma la compañía, ya que "la planificación que estamos haciendo por el descenso del consumo, que ha sido muy significativa, de los últimos meses, y por el aumento de producción que están teniendo las explotaciones, somos capaces de mantener ese equilibrio. Somos optimistas". Reflejo de esto es que Lactalis Puleva mantendrá las mismas inversiones para la fábrica de Granada para 2024 y que "va a permitir y asentar los puestos de trabajo granadinos" en la misma.

Alba y Covap, de la mano

La cooperativa Alba Ganaderos, con sede en Albolote, anunció este miércoles que pasa a formar parte de Covap como suministradores para gestionar así la leche que hasta ahora se vendía a Puleva y, en una segunda fase, la totalidad de los litros de sus clientes. En enero de este año, ambas sociedades firmaron un acuerdo para "avanzar de forma paulatina en la transformación y comercialización conjunta del volumen de leche de vaca que producen los ganaderos de ambas entidades", y que según sus cifras representan el 88% de los litros recolectados en Andalucía.

En el comunicado de prensa, Alba afirmaba que "el coste de esta lucha ha sido alto y al decidir Puleva no negociar, nuestros ganaderos se han visto forzados a buscar otra salida para no morir en el intento, otros destinos para su leche, otras empresas con quien negociar y otras alternativas para subsistir", ha apuntado la cooperativa.

En ese nuevo camino han llegado a un acuerdo con Lácteos Covap, cooperativa también andaluza, para avanzar en una producción responsable y sostenible. "Afortunadamente, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana y, en este caso, ha sido Lácteos Covap, una cooperativa también andaluza y con una perspectiva de negocio enfocada al servicio de sus socios, la que abre sus brazos", han señalado desde Alba, confirmando de este modo que ha optado por la venta de la leche a otras empresas.