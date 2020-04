Aquello no era un chiste, pero Calleja no cambió de ideas ni de postulados ni de formas. Ahora, que su figura imprescindible no podrá intervenir en el relato de estos tiempos, hemos empezado a añorar a él y otros como él que con su muerte nos trasladan a la dimensión real de esta catástrofe. Nos queda el dolor y este cancionero apela a Eric Clapton y su 'Tears in Heaven' ('Lágrimas en el Cielo'), la respuesta en forma de balada con la que el músico inglés dio salida a su tragedia personal, la muerte de su hijo de 4 años de edad, al caer por un balcón en 1991. Cuando la muerte golpea así solemos decir, entre las varias musitadas frases de condolencia, que no hay palabras. Y algo de ello debe ser verdad, porque el Diccionario, que sí ha apuntado el sustantivo 'huérfano' para quien pierde padre o madre, no ha sido capaz de acuñar la palabra que califique al padre o madre que pierde un hijo.

Ese dolor que atraviesa la balada de Clapton en la inconsolable espera de reunirse en el Cielo, "wolud you know my name / if I saw you in Haeven?" ("¿Sabrías mi nombre / si te viera en el Cielo?"), esas invocaciones a la incierta reunión, "si te viera en el Cielo, / ¿me tomarías de la mano?, / ¿me ayudarías a pararme?, / ¿sería todo lo mismo?". Una canción que se sitúa al otro lado de la puerta simbólica que separa este mundo del Cielo al que van los justos, "beyond the door / there's peace, I'm sure, / and I know there'll be no more / tears in Heaven" ("Más allá de la puerta / hay paz, estoy seguro, / y sé que no habrá más / lágrimas en el Cielo".