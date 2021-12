Lotería de Navidad Granada 2021: No diga Pinos Puente, diga ‘Pinos Suerte’

El que muchos denominan ‘Día de la Salud’ también ha sido el ‘Día de la Fortuna’ en Pinos Puente, que también podría llamarse ‘Pinos Suerte’, puesto que, además, en 2016 fue agraciado con 56 millones de euros de un segundo premio del Gordo de la Lotería. Hoy han sido dos grandes cantidades de dinero, dos lotes de 100.000 euros, los que se han repartido en esta localidad de Granada. El estanco de la calle Real ha vendido cinco décimos del número 91179, agraciado con el cuarto premio, mientras que el Restaurante Montserrat ha entregado a diversos compradores la serie íntegra del 34217, con 100 euros de premio a cada décimo.

En el centro de pueblo, el representante de la Delegación de Loterías del Estado en Granada salía muy contento del número 122 de la calle Real de Pinos Puente, hasta donde llegó para notificar la venta de un cuarto premio al número 91179. Jorge esboza una sonrisa debajo de su mascarilla y comenta que “se iba corriendo a Benalua de las Villas a entregar un quinto premio”.

Carlos, el regente del estanco, se alegra de haber vendido un cuarto premio", cinco decimos, con un total de 100.000€, y señala que "estamos emocionados, ya habíamos vendido en 2016 el segundo premio y ahora esto, que no sabemos a quién le ha tocado". Además, apunta entre risas al Delegado de Loterías que "a ver si tienes que venir a dar otro viaje".

En la puerta del estanco, el comentario generalizado de los que allí se congregaban fue el de "igual me ha tocado, tengo los números en mi casa y tengo que mirar, que no me los sé". Y es que multitud de vecinos y público en general se sorprendían y se enteraban en el propio lugar de que había tocado, algunos tirando de la típica malafollá granadina y deseando que “el dinero le aproveche al que sea”.

Desde una peluquería colindante, unas chicas con papel de aluminio en la cabeza salían a la puerta con ganas e jarana a celebrar “la salud”, y exclamar que “es una pena estar al lado y no haber comprado”, mientras publicaban todo en sus redes sociales.

Los coches pintaban al pasar, sin embargo, no aparecía nadie reclamando el premio. Animaban desde la calzada, armaban jaleo, pero indicaban que no les había tocado. Solo un pasajero comentó que le “ha tocado a mi tío”, aunque no se supo nada más. Como el que tiene un tío en Alcalá.

“Ajolá me hubiese tocado, llevo 70 números y este no… ¡A ver si me ha tocado lo metido!, decía con sorna un cliente del Estanco. Otro vociferaba “¡me ha tocao... Seguir comprando!" y añadía “140 números llevo, que tienen mal ramo los niños esos y no me toca, el día que cambien de niños me toca fijo”.

A unos cientos de metros de allí, en la entrada del municipio, el restaurante Montserrat vendió la serie integra del número 34217 con un premio de 100€ el décimo, lo que hace un total de 100.000€ repartidos. Desde fuera, cualquiera diría que habían repartido un premio, todo guardaba mucha normalidad y ni una muestra de celebración.

Según el encargado, Sergio "estamos muy felices no ha dejado de sonar el teléfono, mucha gente lo ha comprado porque es un sitio de paso y se ha vendido íntegro, puede estar repartido por toda España, porque viene gente de fuera, pero creo que mucha gente del pueblo lo lleva".

En ninguno de los casos se pudo brindar con los agraciados. No corrió el cava o el champán, pero quien lleve los números podrá comprar alguna botella para hacer los honores a título personal en 'Pinos Suerte'