Lotería de Navidad 2021 en Granada: ¿Se puede cobrar un premio por Bizum?

Si hay una transacción económica que, sobre todo tras la llegada de la pandemia del coronavirus, está a la orden del día esa es, sin lugar a dudas, el famoso Bizum y en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2021 también lo saben. Tal es así que este año, por primera vez, habrá premios del sorteo que puedan cobrarse a través de esta popular app con la que ya trabajan prácticamente todas las entidades bancarias. Así que sí, si a un granadino o a cualquier ciudadano del país le toca un premio "menor" en la Lotería este 22 de diciembre podrá efectuar su cobro a través de su móvil.

Y ¿cómo puede cobrarse a través de la aplicación de Bizum y qué tipo de premio del sorteo de la Lotería de Navidad? Pues la respuesta es muy sencilla, pero para contestar a esta pregunta vamos a empezar por el final. Si uno ha sido agraciado con un premio inferior a 2.000 euros en dicho sorteo podrá cobrarlo por Bizum. Para ello, desde la propia aplicación móvil de Bizum se creará un código QR que se enviará a la administración de lotería donde se vaya a canjear el premio para que así esta complete la transferencia a través de esta forma de pago.

Y no, en este caso no hay que preocuparse por Hacienda en este caso, porque, como no está de más recordar, desde el pasado año Hacienda retiene el 20% del premio del sorteo de la Lotería de Navidad pero solo a partir de 40.000 euros. Es decir, que como a través de Bizum solo se pueden cobrar premios menores (2.000 euros), no habrá que dar ninguna parte de ese dinero a la hora de efectuar el cobro.

Una vez explicado el proceso, la pregunta ahora radica en cuáles son las entidades bancarias que permiten que se cobre de esta forma y la respuesta también es fácil: un total de doce, que son:. CaixaBank, Santander, BBVA, Bankia (CaixaBank), Sabadell, Unicaja Banco, Kutxabank, Ibercaja, Cajamar, Abanca, Bankinter y Cajasur.