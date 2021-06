El alcalde de Granada acota a dos semanas el plazo para solucionar la gobernabilidad de la ciudad

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos), ha fijado el plazo para solventar la crisis municipal en dos semanas y ha apuntado que ya está hablando con todos los grupos políticos en el Ayuntamiento para encontrar la solución "menos lesiva" para la ciudad. El regidor gobierna con solo un concejal desde el pasado 8 de junio.

Salvador ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas y después de que este pasado viernes el pleno ordinario se suspendiera por falta de quorum cuando abandonaron la sesión los concejales de PSOE, PP, Vox y los dos ediles del grupo de no adscritos que le acompañaron en las listas.

El alcalde de Granada ha asegurado que la ciudad afronta semanas decisivas en la búsqueda de una solución que aporte estabilidad al gobierno, pero ha insistido en que los servicios básicos están garantizados y el Ayuntamiento funciona. Al hilo ha recordado que desde que arrancó esta crisis esperó sin éxito a que el PP volviera a sus cargos para ganar estabilidad, un camino que era el de su preferencia.

De ese diálogo con los grupos, Salvador ha adelantado que toca hablar con todos y hacerlo además sobre proyectos, más que sobre pactos, lo que ha aprovechado para subrayar que el PP ha sido el encargado de romper a mitad del camino el alcanzado con Cs para cuatro años.

"Estoy hablando con los grupos políticos para buscar la solución que sea menos lesiva para Granada, la más beneficiosa, y que permita recuperar la normalidad lo antes posible", ha adelantado Salvador, que ha preferido evitar dar mayores detalles o preferencias que no sumen al necesario ambiente negociador. No obstante, ha reclamado al resto de grupos que contribuyan para facilitar una solución definitiva y ha pedido que sea dialogada para evitar más sufrimiento a la ciudad.

"Agua pasada no mueve molino", ha añadido el alcalde de Granada, que ha apuntado que esta semana se centrará en los contactos y que, a partir de ahí, espera y ofrecerá altura de miras y responsabilidad sin descartar ningún escenario.

Luis Salvador no ha desaprovechado la ocasión para de nuevo reprochar al PP que abandonara el pacto de gobierno alcanzado hace dos años y afearle, igual que al resto de partidos que abandonaron el pleno, una falta de responsabilidad inédita en democracia.

El todavía alcalde de la capital ha subrayado que "el único que no está cumpliendo el pacto" es la formación popular, y ha argumentado que en Palencia "hay una situación muy parecida a la de Granada y no se le ha ocurrido a nadie" pedir a Ciudadanos que deje la Alcaldía.

Salvador gobierna junto al concejal de Ciudadanos José Antonio Huertas frente a los diez del PSOE, los seis del PP, tres de Unidas Podemos e Independientes (UP), otros tres de Vox, los dos excompañeros del alcalde que han pasado al grupo de no adscritos, y el que fue presidente del PP, Sebastián Pérez, que también está como no adscrito tras darse de baja del que fue su partido.