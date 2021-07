Luis Salvador estará fuera de la junta de gobierno local, aunque sí tendrá tareas ejecutivas

El exalcalde de Granada Luis Salvador, no formará parte de la junta de gobierno local de 10 miembros que tiene previsto constituirse mañana mismo en el Ayuntamiento de la ciudad bajo la presidencia del actual regidor, Francisco Cuenca. No estará él directamente pero sí su único concejal aliado, José Antonio Huertas, suspendido de militancia de Cs. Además Salvador, en las mismas circunstancias dentro del partido naranja, sí tendrá tareas ejecutivas en el nuevo gobierno de Granada liderado por el PSOE.

Del mismo modo que la concejal Lucía Garrido ha formado parte del gobierno bipartito de Cs y PP en los últimos dos años, pero sin tener sillón en la junta de gobierno, Luis Salvador desarrollaría proyectos que ya estaban iniciados o planificados durante su mandato para evitar que se queden en vía muerta. Como ya avanzó hace días, se confirma que no será teniente de alcalde ni manejará un área específica, pero sí formará parte de la gestión de la ciudad.

El nuevo alcalde y su grupo municipal socialista han cerrado ya una junta de gobierno para que pueda reunirse mañana mismo, viernes 16, en la que sí estará el edil Huertas. Tanto él como Salvador es probable que lleguen pronto a engrosar la cuenta de concejales no adscritos del Ayuntamiento, ya que se enfrentan a un expediente de expulsión de Cs precisamente por su apoyo a Francisco Cuenca en la investidura. El partido ha remitido hoy una nota en la que aclara que no está negociando con el PSOE y se desvincula de lo que hagan los dos concejales porque están "suspendidos de militancia".

En paralelo, la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos se ha complicado al comunicar esta mañana los socialistas la decisión de incluir a Huertas en la junta de gobierno cuando aún no estaba cerrado acuerdo alguno con el grupo de izquierdas. No obstante, han avanzado hacia la concreción de propuestas programáticas a través de un documento que ha puesto sobre la mesa hoy el grupo de UP.

En esa programa se incluyen tanto las 40 medidas que ya avanzó el PSOE como otras aportadas por Unidas Podemos y se priorizan cuestiones de máxima urgencia, de tipo social o de modelo de ciudad.

El documento señala por bloques las acciones concretas de transformación y recuperación de Granada que deben realizarse con carácter de urgencia en un plazo de 6 meses, entre los que se incluyen el reparto de los fondos Next Generation, la apuesta por el área de Servicios Sociales como piedra angular o la creación de un Plan de Vivienda, así como lanzar políticas de descontaminación y saneamiento de la economía municipal.

Tras el encuentro, Unidas Podemos ha asegurado que el PSOE ha aceptado las propuestas en su mayor parte y han declarado que "puede ser un guión de acción de gobierno, aunque ambos grupos tendrán que seguir analizando las medidas en las siguientes reuniones".

Desde Unidas Podemos, lamentan esos avances en la ocupación de sillones en la junta de gobierno sin acuerdos programáticos previos. A pesar de esto, la coalición mantiene su "voluntad de seguir negociando medidas que posibiliten la estabilidad de la ciudad, por lo que la confluencia continuará defendiendo un programa progresista con políticas destinadas al rescate de una mayoría social". Desde UP esperan que el PSOE rectifique y prefiera a UP como socio preferente en el Gobierno.