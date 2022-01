Luis Salvador ya pide el voto para Espadas y el PSOE en las próximas elecciones andaluzas

El exalcalde de Granada Luis Salvador, ex de Cs, partido del que fue expulsado el año pasado tras dar su apoyo a Paco Cuenca para la Alcaldía de Granada tras su crisis de gobierno, ya se ha posicionado claramente de cara a las próximas elecciones andaluzas y pide abiertamente el voto para el PSOE y Juan Espadas. Una postura que se esperaba después de que entrara en el gobierno de Granada con el socialista Cuenca como concejal no adscrito tras la descomposición del grupo de Cs en el Ayuntamiento, que dejó dos concejales (él y José Antonio Huertas) en el gobierno y dos como no adscritos (Lucía Garrido y Manuel Olivares).

En una entrevista a la Cadena Ser Andalucía, reconoce que el matrimonio PP-Cs de la Junta de Andalucía acabará cuando se convoquen las elecciones y a partir de ahí Cs quedará como un partido insignificante. Por tanto, queda: "o el PP gobernando con la amenaza de Vox o la moderación y prudencia de Juan Espadas que derrotó al pasado de Susana Díaz y, por tanto, a la corrupción del Partido Socialista".

Así, ha considerado que "hay que intentar que los votos de Cs no vayan al PP, que no lo merece porque ha traicionado a Cs donde han gobernado juntos" y "porque entonces el PP gobernará con Vox y la derecha con la ultraderecha es algo muy preocupante y hay que evitarlo". "El PP ha conseguido su objetivo que era destrozar a Cs y ya no le vale, es irrelevante", considera Salvador en la entrevista radiofónica, que niega que Cs fuera un partido de derechas en su origen y que fue su giro a la derecha el inicio de su deriva.

Según Salvador, el de Cs s un proyecto que prácticamente ha desaparecido desde hace un año independientemente de que saque algún representante en Andalucía o en Castilla y León. Considera que tras la foto de Colón vinieron los problemas en el partido naranja y el principal error fue que Albert Rivera no pactara el gobierno con Pedro Sánchez. Es falso, dice, que Cs naciera como partido de derechas, era progresista.

"Yo estuve más de 20 años en el PSOE como mucha gente de Cs", recuerda Salvador sobre su origen progresista, y lamenta que Cs haya tenido que pagar la foto de Colón con PP y Vox y se les haya metido en el mismo saco.