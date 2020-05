Luis Salvador, alcalde de Granada: "La historia nos recordará si vamos unidos, si no, no nos lo perdonarán"

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha pedido "perdón" por los "errores" que se hayan podido producir en la gestión de esta crisis y por no poder dar respuesta adecuada en muchos casos", aunque ha asegurado que se trabaja desde el Ayuntamiento comprometidos por la ciudad.

Pero ha asegurado que "no podemos ir solos", por lo que ha hecho un llamamiento a los grupos de la oposición para que trabajen "todos juntos por Granada". "Ninguno pensaba en pasar por esto pero hay que dar un paso al frente y trabajar. La historia nos recordará como personas unidas, si no, no nos lo perdonarán, por lo que animo a todos a trabajar juntos".

El alcalde ha hecho este llamamiento en el Pleno extraordinario monográfico que se celebra en el Ayuntamiento de Granada para analizar la gestión frente al coronavirus y fijar un Pacto por Granada.

En su intervención, el alcalde ha recordado todas las medidas puestas en marcha desde el mes de marzo cuando se declaró el estado de alarma. Servicios Sociales, programas de alimentación, atención a las personas sin hogar, cortes de luz en la zona Norte, así como lo que se ha hecho área por área, agradeciendo también a todos los concejales su trabajo.

Ha dado Salvador también los datos de las reuniones que se han celebrado: 36 reuniones completas del equipo de Gobierno, 12 con los grupos de la oposición, 5 reuniones sectoriales con los grupos, 8 del CECOR (con Junta, Subdelegación y Diputación), 1 del CECOR andaluz, 17 reuniones intermunicipales con la Junta, 9 de la FEMP y una de la zona Norte.

Salvador ha pedido al Gobierno central ayudas directas para que los ayuntamientos puedan afrontar las ayudas a sus vecinos y la salida de esta crisis.

Y ha vuelto a repetir la necesidad de aprobar un presupuesto, para lo que se ha dirigido a la oposición para que tenga "altura de miras" para contar con un "presupuesto patriótico". "No puede ser un presupuesto de guerra, porque ¿y si se prorroga el año que viene? Granada necesita los presupuestos de 2020".

Salvador ha incidido en el cambio de modelo económico y en medidas como la peatonalización, el apoyo a la cultura, al turismo, a los comercios y a la hostelería.