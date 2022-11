De Luna Hoteles, El Maño y el Restaurante La Cruz de Granada, premios Galatino 2022

La hostelería granadina está de fiesta durante este martes. Ya ha llegado la cita más importantes del año para el sector: los Premios Galatino. Este evento está organizado por la por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo. Esta es la vigésima cuarta edición de estos galardones que ha tenido lugar a las 20:00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.

En esta ocasión, los premiados son Grupo de Luna Hoteles (Familia De Luna), Grupo Hostelero El Maño (Familia Fresneda), Restaurante La Cruz de Granada (Familia Salcedo Sánchez), Confederación Española de Agencias de Viajes y Delegación de Medio Ambiente y Protección Animal de la Diputación Provincial de Granada. Además, ha habido una mención especial para Fernando Fernández Villalobos, jefe de Inspección de Turismo de la Junta de Andalucía, y el galtino de reconocimiento a Antonio Rafael Prieto Ruiz, como mejor expediente académico de acceso a la Universidad de Granada.

Los Premios Duque San Pedro de Galatino, bajo el eslogan #SentirGranada, distinguen a empresas, instituciones, organismos y personalidades vinculadas al sector que hayan destacado por su labor y apoyo a la hostelería y el turismo, así como aquellas que contribuyan también a combatir el cambio climático trabajando por la sostenibilidad. A la gala han sido invitados empresarios y directivos del sector, empresas proveedoras y los principales responsables de las diferentes instituciones.

Sin duda, se trata de un día muy especial para uno de los sectores más importantes de la provincia en la generación de riqueza y empleo y que en esta gala aprovechan para reconocer el esfuerzo de un colectivo intrínsecamente ligado a Granada, en donde es clave.

Los premiados

Grupo de Luna Hoteles (Familia de Luna) por sus 102 años de historia empresarial, ahora en su tercera generación. Desde sus inicios el Grupo de Luna se ha distinguido por la responsabilidad a todos los niveles y el esfuerzo continuo de todos sus miembros en beneficio de la empresa, convencidos de que desde esa posición de empresarios se puede mejorar nuestro día a día. Fruto de estos valores y altos estándares de calidad el Grupo de Luna Hoteles crece en plazas como Cádiz, Motril y Granada. El Grupo de Luna es el ejemplo del esfuerzo continuado en el tiempo y en las generaciones.

Grupo Hostelero el Maño (Familia Fresneda) empresa Fundada por Antonio Fresneda y María Dolores del Olmo en 1974. En sus 48 años de existencia, ya en su segunda generación es parada obligada en Huéscar en la ruta Andalucía/Levante, hasta la apertura de la A-92 norte cuando todos pensaban lo peor, como de ave fénix se tratase ‘El Maño’, apodo de Antonio y de su empresa, de ahí su nombre surgió con fuerza manteniéndose como un lugar de encuentro para oscenses y gente de la comarca, recibiendo a viajeros de la A-92 a su paso por Huéscar. Por su tesón a lo largo del tiempo y saber adaptarse a los cambios del mercado

Confederación Española de Agencias de Viaje por ser la patronal aglutinadora de las agencias de viajes españolas, por su interlocución ante la administración y otras entidades, por la representación y defensa de sus asociados, promoviendo el desarrollo del sector y favoreciendo las relaciones entre los diferentes actores del sector turístico. Actualmente, aglutina a 28 asociaciones empresariales en las que están integradas más de 5.000 agencias de viajes que cuentan con cerca de 60.000 profesionales distribuidos en más de 7.000 puntos de venta.

Diputación provincial de Granada, Área de Medioambiente y Protección Animal por la implantación de la cultura de la sostenibilidad en todos los municipios de la provincia de Granada, muestra de ello es la creación de los Premios Granada sostenible en el año 2021, de esta forma la Sostenibilidad pasa a forma parte de su visión estratégica, convirtiéndose en un pilar para la creación de valor en los municipios, en definitiva, en toda la sociedad.

Restaurante La Cruz de Granada (Familia Salcedo Sánchez) en reconocimiento a sus 50 años de actividad ininterrumpida. Un homenaje a Crisóstomo Salcedo y Luisa Sánchez por su esfuerzo y dedicación en tiempos complejos. Por la capacidad de adaptación en los hermanos Salcedo Sánchez a los nuevos tiempos, manteniendo la esencia de sus creadores: dedicación y vocación por la hostelería, considerando al cliente el epicentro de la actividad diaria.

Antonio Rafael Prieto Ruiz, mejor nota de Acceso a la UGR 2021-2022, en reconocimiento al mérito demostrado en su formación con un expediente académico de 10 sobre 10. Por personificar el valor del esfuerzo y la dedicación a temprana edad en la búsqueda de un mundo mejor. Por representar los mejores valores de la sociedad en tiempos complejos.

Fernando Fernández Villalobos, este profesional de la Función Pública con mayúsculas y del Derecho, ha sido y es un referente permanente en la Federación en los últimos 25 años, prestando un servicio permanente, directo, eficaz y ágil a las necesidades que le ha demandado la Federación. Por todo ello, Fernando Fernández Villalobos es merecedor de la Distinción de la Federación por su enorme predisposición y contribución en aras a encontrar la mejor solución en los asuntos de las empresas en el ámbito turístico.

CCOO y UGT protestan en los Premios Galatino porque trabajadores de hostelería "no tienen nada que celebrar"

UGT y CCOO Granada se han concentrado este martes en el Palacio de Congresos durante la celebración de los premios Galatino al considerar que "con el actual bloqueo por parte de los empresarios" del Convenio de Hostelería "no hay nada que celebrar".

Asimismo, las organizaciones sindicales han anunciado un calendario de movilizaciones en las próximas semanas y han asegurado que "están valorando la convocatoria de una huelga general para el sector", según han trasladado los sindicatos en un comunicado.

Según relatan ambos, la Federación de Hostelería de Granada ha celebrado la edición anual de sus Premios Galatino, un evento en el que el empresariado hostelero granadino premia a empresas, instituciones, organismos y personalidades por su labor o apoyo al sector turístico.

CCOO y UGT han convocado una concentración a las puertas del Palacio de Congresos de la capital para advertir de "la situación de bloqueo del convenio para los más de 24.000 trabajadores del sector".

Ambas organizaciones han considerado que son unos premios en los que "no hay nada que celebrar" porque afirman que "nos encontramos en un contexto de precariedad laboral e incumplimiento generalizado del Convenio en las empresas hosteleras", así como que el empresariado "sigue subiendo los precios de sus servicios, aumentando sus ganancias a costa de nuestros salarios congelados desde 2019". Además, han criticado que la entrega de premios "cuenta con subvención de la Junta de Andalucía por importe de 30.000 euros".

Los sindicatos han lanzado un llamamiento al conjunto de trabajadoras del sector con esta concentración para "poner el acento en nuestra realidad". Concretamente, reivindican "una subida salarial acorde al coste de la vida, una mayor estabilidad, que no se permitan los abusos con las externalizaciones, que se incluya a los Raiders en las tablas salariales del Convenio de Hostelería y el reconocimiento de la categoría profesional y salario a las camareras de pisos".

Ambas organizaciones sindicales han lanzado un mensaje claro en el que han anunciado "movilizaciones en las próximas semanas" y la convocatoria de una huelga general para el sector "si la patronal continúa con sus actuales pretensiones".

Por último, han llamado a los trabajadores a participar en próximas movilizaciones ya que entienden que "no hay nada que celebrar mientras el empresariado no respete el Convenio Colectivo de Hostelería de Granada y no aumente nuestros salarios".