Nuevo sistema MIR: “No podemos organizar nuestra propia vida y eso está provocando cuadros de ansiedad”

"El nuevo sistema de elección de plazas MIR que ha impuesto el Ministerio no permite organizar nuestras propias vidas y eso está provocando cuadros de ansiedad en nuestros compañeros". Así se expresaba Cristian Lucena, portavoz en Granada de los Médicos Internos Residentes afectados por el nuevo procedimiento implantado por el Gobierno sobre la selección de sus especialidades deseadas.

Hasta que llegó la pandemia, los días de elección de especialidad para los médicos recién licenciados que se habían presentado al examen del MIR eran un continuo ir y venir a mirar listas, posiciones y plazas libres. Se iba haciendo de manera presencial. Los primeros en elegir eran los que tenían mejor nota y el resto iba haciendo su selección entre las opciones que seguían vacantes cuando les llegaba el turno. Cuando a un candidato le llegaba su ronda de elección, sabía qué plazas quedaban disponibles.

El año pasado la elección tuvo que hacerse telemática, mediante un sistema en el que, a tiempo real, los candidatos iban viendo las plazas que quedaban libres. Este año el ministerio de Sanidad ha cambiado el sistema y los médicos tendrán que enviar sus preferencias y será el sistema informático el que les asigne una plaza. ¿Cómo se tendrán en cuenta sus opiniones? El sistema cruzará su posición con todos los campos que ha elegido.

Para quejarse de la situación, los médicos interno-residentes que cursaron sus estudios en la Facultad de Medicina de Granada y que están afectados por este cambio de sistema de elección de plazas, se reunieron el viernes con la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Granada, cuyo presidente, Jorge Fernández, mostró su total apoyo a los afectados porque considera el nuevo sistema "injusto y arbitrario".

Jorge Fernández se extraña de que con los nuevos avances telemáticos no se pueda hacer hoy una selección en tiempo real. "Este nuevo sistema no solo os está perjudicando a vosotros, sino a todo el país porque no aporta las suficientes garantías ni resulta equitativo, además de que puede suponer que queden plazas libres. Y eso irá en detrimento de la sanidad pública".

Cristian Lucena, portavoz de los afectados, dijo estar satisfecho del apoyo que están recibiendo de las instituciones y de la sociedad en general y criticó la tozudez del Ministerio de Sanidad que no quiere cambiar ese sistema de selección que ha puesto en pie a miles de médicos internos residentes en toda España. Este proceso presenta, entre otras dificultades, según Lucena, "la de clasificar cientos o miles de plazas por hospital y especialidad y el no poder ajustar tus prioridades a las plazas disponibles".

Lucena dice que así no pueden organizar su propia vida y que están impidiendo elegir nuestra profesión. Los afectados expusieron su queja. El problema de la elección de plaza de residente es que hay miles de puestos, en cientos de hospitales de toda la geografía española. Y muchos se preguntan: si quedo en el puesto 6.000, ¿tengo que poner 6.000 opciones para que el sistema informático me asigne una de las que quiero, o cuando llegue mi turno se me asignará la que haya sin que yo pueda tener cierta opción a decidir?

Tanto Jorge Fernández como María Jódar, vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos, expusieron que no es justo que después del esfuerzo por termina una carrera como la de Medicina, hacer un duro examen MIR, los recién graduados no encuentren el camino allanado para ejercer su profesión. Además, este sistema de elección no permite garantizar una absoluta transparencia en los resultados, de manera que las garantías del proceso se ven claramente mermadas. Jorge Fernández se mostró preocupado por la falta de médicos en este país y dijo que "hay que procurar que nuestros licenciados no se vayan a otros países porque aquí no pueden encontrar lo que quieren. Lo que hay que hacer es recuperar los que se han ido". Para Jorge Fernández, este nuevo sistema de selección de plazas MIR, "hace que esté perdiendo prestigio el propio sistema sanitario público en España".

En la reunión, celebrada en la sede del Colegio de Médicos, los afectados también se quejaron de que, a falta de pocos días para trabajar en los hospitales, todavía no hayan sido llamados para vacunarse.