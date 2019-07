Macarena Olona niega que Vox vetara a Sebastián Pérez para ser alcalde

Vox ha querido hoy dar su versión pública de cómo se fraguó el pacto por la Alcaldía de Granada, que llaman de la "vergüenza" y al que dieron los votos de sus tres concejales para llevar el "gobierno del cambio" al Ayuntamiento. Una cronología de unas negociaciones que abrieron una crisis política en la ciudad y que llevó a Cs a hacerse finalmente con la Alcaldía con cuatro concejales y el desencuentro con PP y el propio Vox en los términos finales del acuerdo, sobre el que sobrevuela una posible moción de censura.

En una comparecencia en el Ayuntamiento de Granada con los tres concejales del grupo municipal de Vox, la diputada nacional, Macarena Olona, y con el parlamentario Francisco Ocaña, Olona se ha encargado de desgranar por días y horas su versión de lo ocurrido, siendo ella parte del equipo de negociación. Versión que coincide con la posición del PP respecto al 2+2 y que el viernes Pérez iba a ser alcalde.

Olona asegura que el viernes 14 de julio, un día antes del pleno de investidura, "Vox no puso ningún tipo de veto" a ningún candidato, en alusión a Sebastián Pérez, sino que su compromiso era con los votantes y el decálogo que plantearon a los dos partidos y que estos aceptaron.

En la tarde del viernes 14 junio "España estuvo bloqueada mientras PP y Cs no se pusieron de acuerdo en Madrid. A partir de ahí se pudo hablar de otros territorios. Y en la tarde-noche lo que se trasladó es que se apoyaría un gobierno del cambio siempre que se aceptasen las diez medidas para la regeneración democrática de Vox. Esas medidas el viernes por la noche fueron aceptadas por PP y Cs. Si no se convocó el viernes por la noche para una rueda de prensa era para cerrar unos flecos de acuerdo mayor y se pospuso a sábado. Pero como he mantenido, Granada se acostó ese día con acuerdo a tres en el que Pérez asumía la Alcaldía, algo que respondía a la circunstancia de que fue la fuerza más votada y Vox apoyó expresamente ese acuerdo en la medida en que el decálogo se había aceptado por las dos partes", ha relatado Olona.

Según Vox, no tenían legitimidad con tres concejales de bloquear o decidir quién asumía la Alcaldía, por lo que le habían dicho "que se pusieran de acuerdo al igual que en Madrid y que cuando lo hicieran sería necesario asumir el decálogo. No pedíamos sillas públicas, sólo diez medidas de regeneración democrática. Nosotros no somos una agencia de colocación", ha dicho.

Pero Olona ha seguido la cronología asegurando que el sábado 15 de junio recibió una llamada "a las siete de la mañana de mi formación en Madrid comunicando que en la madrugada, el PP y Cs en Madrid habían cambiado cromos. Ambas formaciones habían decidido rendir Granada a cambio de otros tres ayuntamientos y Castilla León", asegura la diputada, que ha dicho que estos tres ayuntamientos fueron Burgos, Palencia y Huesca. "Ese acuerdo hizo que quien tan solo tenía 4 concejales pasaba a la Alcaldía", asegura Olona, que ha hecho referencia también a un acuerdo programático nacional firmado por Vox y PP en el que decía que Vox asumiría concejalías de gobierno en función de su representación en los ayuntamientos donde ese partido fuera necesario para los gobiernos del cambio. "Ese es el acuerdo que nos vinculaba a los tres partidos en todos los ayuntamientos" ya que dicen que también fue asumido por Cs, que siempre lo ha negado incluido el propio Salvador.

Olona dice que la mañana del sábado ella mismo comunicó al PP que "habían perdido la Alcaldía". "A las 9 recibo una comunicación del PP de Granada para acordar la rueda de prensa previa al acto de constitución del Ayuntamiento. Fue desagradable porque yo comuniqué al PP de Granada que se había otorgado la Alcaldía a Luis Salvador, lo que generó una situación de extraordinaria tensión".

Según Vox, en ese cambio de partido y alcalde ellos mantuvieron la "lealtad" y comunicó que mantendrían el apoyo pese a que tenían su "opinión de que Cs se hiciera con la Alcaldía". Sobre esto, Salvador ha defendido que él es el que había conseguido los votos de Vox, no el PP, y por tanto el único que podía conseguir los 14 votos para la alcaldía.

La diputada asegura que hasta las 12 que tuvo lugar la sesión constitutiva vivió "extraordinarias tensiones que se sufrieron por PP y Cs". "A la dirección nacional trasladé que vista la reacción de la dirección PP de Granada, se avecinaba tensión, que no hacía prever que se cumpliera el pacto". Así, explica que "hubo un primer momento hasta minutos previos de firme resistencia por parte del PP".

El resto, ya se conoce. Finalmente los tres partidos votaron alcalde a Luis Salvador pero Vox asegura que PP y Cs están haciendo "un juego de trileros" que ellos ven "como testigos".

Después llegó las diferencias sobre el acuerdo entre Cs y PP con los años de mandato como principal escollo, Cs defendiendo los cuatro años y el PP, el 2+2. "Hay dos versiones contradictorias y miente Luis salvador. El PP regional no aceptaba el pacto y Sebastián Pérez se reunió con Luis Salvador esa misma mañana y le dijo el 2+2. Es cierto que no se había acorddado a nivel nacional pero es un pacto que se alcanzó a nivel regional y tuvo respaldo de las direcciones nacionales. Luis Salvador con tal de asaltar el poder ha sido capaz de prometer lo que fuera necesario para luego olvidarse. Miente cuando niega que no asumiera el 2+2, en lo que no iba a entrar Vox, que lo que pedía era su decálogo y con el acuerdo nacional se entrara en la junta de gobierno local", ha explicado Olona.

La diputada ha dicho que se reunió el martes 18 en Madrid con el PP de Granada tras la reunión que mantuvieron con Cs y asegura que "fue tan duro lo que escuché que mi respuesta fue contundente por la situación de indignidad que estaba situando Cs a PP", por lo que solicitó al PP de Granada que se levantase, que dejase de estar de rodillas y que al igual que Vox no permitiese que se jugase con la dignidad de sus votantes". Así, les ofreció promover una moción de censura contra Salvador, pero ha criticado que hayan preferido "ponerse de rodillas ante la presión de Ciudadanos por otros cromos que al PP le han resultado de mayor interés".

"Hasta tal punto nuestro ofrecimiento fue generoso que yo le trasladé al PP de Granada que se sentara con el PSOE para llegar a los acuerdos que tengáis que llegar" ofrreciendo el apoyo de Vox para un gobierno incluso 2+2 de PP y PSOE. "Pero no unvoto en blanco sino con medidas concretas", asegura.

El 27 de junio se enteraron por la prensa del acuerdo del equipo de gobierno, sobre el que han asegurado que tanto PP como Cs no son conscientes "de que Vox les ha dado voz pero tiene el poder quitársela". "Siguiendo indicaciones de la dirección nacional pasamos a la oposición por incumplimiento del pacto alcanzado y Vox será responsable y no paralizará la actividad del Ayuntamiento por entrar en confrontación".

Así, Vox está dispuesto a quitar la Alcaldía a Luis Salvador estando "al lado de quienes presenten una alternativa mejor. Ese ofrecimiento que hicimos al PP sigue estando encima de la mesa siempre y cuando sea de interés para la ciudadanía".

El portavoz municipal de Vox, Onofre Miralles, ha secundado la información de Olona y ha aludido al desconcierto de los votantes. "En Granada la votación es la ceremonia de la confusión, del cambio de cromos, del 2+2 y todo ello sin contar con que las matemáticas no fallan y por la distribución que tiene la actual corporación, estamos tres personas talentosas de las que el equipo de gobierno ha prescindido sin explicaciones. Esa ceremonia lleva a rozar lo grosero, atenta contra el sentido común. Si has necesitado tres votos para investirte, esos tres votos se necesitan para que el gobierno persista", ha recordado Miralles, que ha asegurado que cuando Salvador anunció que solo eran socios de investidura, "ha rozado un cinismo extremo y falta de responsabilidad grave porque miente y las matemáticas no fallan. o eso o que venga y lo explique".

Miralles se ha referido a una frase de Inés Arrimadas (Cs) que dijo que Vox podía decir misa para asegurar que "lo que Vox dice va a misa y si no cumples, lo que Vox te da, Vox te lo quita", asegurando que el equipo de gobierno de Cs-PP "ya no goza de la confianza de Vox" y que está incumpliendo el decálogo de la regeneración, por lo que y eso nos lleva a afirmar hoy, 17 días después, que se ponen sobre la mesa cualquier escenario que no van a favorecer ninguna medida que incumpla el decálogo de Vox y que hablarán "con quien se tenga que hablar para que sea Luis el medioplacista".

"Vox es coherente con lo que informa e informó que si había incumplimiento promovería el gobierno alternativo. Lo hicimos pero la respuesta ha sido rendir la dignidad de los votantes del PP a cambio de siete poltronas públicas", critican sobre la actitud de los populares.

También Onofre calificó de kafkiano que "un señor con 4 concejales se permite el lujo de vetar a tres concejales de Vox. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados".