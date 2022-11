Macarena Olona anuncia un nuevo proyecto a través de un vídeo y su discurso recuerda al de la presidenta italiana

La ex diputada de Vox y ex candidata a la Junta de Andalucía Macarena Olona presentará el próximo viernes en la sede de la Casa América de Madrid su nuevo proyecto tras la salida del partido de Santiago Abascal.

"El próximo 4 de noviembre tendrás que elegir tú. Yo no me resigno", publica en su cuenta de Twitter la ex diputada. El tuit lo acompaña de un vídeo, en el que parece pronunciar un mitin y dirigirse al público, exclamando: "No se atrevan a hablar en nuestro nombre". Instantes después, las manillas de un reloj avanzan como indicando la cuenta atrás de la presentación de su proyecto.

"Porque nosotros entendemos al hombre como complementario y no como enemigo. Porque defiendo a la familia con muchísimo orgullo", dice Olona.

"El hombre no mata, matan asesinos; el hombre no maltrata, maltrata el maltratador. Nosotros no criminalizamos a un sector de la sociedad en función de su sexo", prosigue su discurso.

Y concluye: "Soy libre, soy española, soy madre, soy hija, soy hermana... Como mujer y como madre afirmo, y es un honor hacerlo, que la violencia no tiene genero señorías", apostilla.