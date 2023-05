Macarena y Paco, los semáforos 'flamencos' de Granada que pueden costar un lío al Ayuntamiento

Javier Alba Aparicio, un artista afincado en Sevilla, ha remitido este martes un burofax al Ayuntamiento de Granada para reivindicar la autoría de las figuras que recientemente se iluminan en algunos semáforos de la capital. Asegura que son Macarena y Paco, una bailaora y un flamenco de su creación que en los últimos años han sido uno de los atractivos de la Feria de Sevilla.

A finales de abril, el mismo alcalde de Granada, Paco Cuenca, se fue a la calle en compañía de los medios de comunicación para presentar los nuevos semáforos flamencos que tendría la ciudad, especialmente para las Cruces de mayo. Los habituales muñecos fueron sustituidos por dos flamencos, una bailaora y un tocaor de guitarra.

Ahora, pasado del Día de la Cruz, ha llegado a la sede municipal un escrito de un artista que asegura que los semáforos reproducen dos figuras creadas por él y bautizadas como Macarena y Paco. En realidad, estos muñecos luminosos son ya muy conocidos en Sevilla, donde se han instalado para la Feria de abril en los últimos años, tras el acuerdo alcanzado entre Javier Alba y el Ayuntamiento de la ciudad andaluza.

En su escrito, Alba reclama al Ayuntamiento de Granada que retire las figuras de los semáforos, además de exigir el pago de una "reclamación de derechos de autor sobre el uso de una propiedad intelectual registrada a mi nombre". También pide el autor una "compensación por competencia desleal y enriquecimiento injusto", así como una "indemnización por el daño ocasionado y el daño reputacional".

El presunto autor de las figuras flamencas de los semáforos ha dado al Consistorio granadino diez días para que cumpla sus exigencias bajo amenaza de acudir a los juzgados y denunciar a la institución pública granadina.

"Sus actos hacen uso ilegal de mi obra original y creativa y me priva de mis beneficios, privilegios y ganancias que resultan del uso exclusivo de la obra registrada. No le he autorizado para que utilice mi obra para fines comerciales o promocionales de la ciudad de Granada y como dueño de los derechos de autor, exijo que deje inmediatamente y desista de utilizar estas obras", expone Alba en su escrito.

El alcalde explicó el día de la presentación de los semáforos que su instalación era un "detalle y gesto simpático", además de un "símbolo tradicional" se que había colocado en seis cruces semafóricos del Centro de la ciudad. El reto que lanzó Cuenca, especialmente a los niños, es que los encontraran todos y lo subieran a las redes sociales.

La historia de Macarena y Paco

Javier Alba, natural de Madrid, lleva más de veinte años en Sevilla, tras un periplo de estudios y empleo que le llevaron desde Cataluña a Estados Unidos. Licenciado en Administración de Empresas, en la actualidad, se dedica a la banca, aunque le gusta involucrarse en proyectos como los semáforos de Macarena y Paco. "Tras el atropello de una persona muy querida para mí y pasar una etapa muy dura, pensé en que tenía que hacer algo y sacar algo positivo de ello con el fin de evitar accidentes de este tipo. Así que diseñé estos semáforos en 2015, en 2016 ya tenía las siluetas y gestioné las propiedades intelectuales. Hice prototipos y, finalmente, conseguí que el Ayuntamiento (de Sevilla) los aceptara y se adaptaran al tráfico".

Desde entonces, estos flamencos se han hecho virales y se han convertido en pequeños símbolos de la ciudad de Sevilla. Las figuras de Granada tienen el color invertido, pues en esta ciudad es Paco el que anuncia la posibilidad de cruzar a los peatones con su color verde.