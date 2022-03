El Madoc cumple 25 años en Granada: calendario de actos

El Mando de Adiestramiento y Doctrina (Madoc) del Ejército de Tierra cumple 25 años y con motivo de esta celebración han programado un calendario de actos que se ha presentado en el Salón del Trono de Capitanía General de Granada.

El teniente general Jerónimo de Gregorio y Monmeneu, jefe del Madoc, ha resaltado el propósito con el que se creó este Mando en 1997 y su función integradora de la gestión del conocimiento dentro del Ejército. Además, el general de brigada Carlos María Castrillo Larreta Azelain describió algunas de las principales actividades programadas, incidiendo particularmente en las que tendrán lugar en Granada.

Por su parte, el coronel José Antonio Vergara Melero, comisario de la exposición que se va a poder visitar en el establecimiento de La Merced, ha explicado que la muestra va a recorrer gran parte de la geografía española con el eje vertebrador de la fusión de tradición y modernidad.

Programación del aniversario

Para celebrar este aniversario se han programado actividades internas en los centros dependientes del Madoc y otras abiertas al público, como conferencias, conciertos, eventos deportivos y paradas militares, teniendo especial relevancia la exposición “XXV Aniversario del MADOC”, que podrá visitarse inicialmente en el establecimiento de la Merced de Granada a partir del 11 de marzo.

Todos estos actos culturales van a estar identificados por un logo específico y la etiqueta #MADOC25Años. Además, se ha diseñado un cartel basado en un dibujo de José Manuel Esteban, cuyo protagonista es el Gran Capitán.

Así, el 10 de marzo habrá un concierto de la Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey a las 19:30 horas en el Palacio de Congresos, que el día 11 de marzo se trasladará a la Plaza de las Pasiegas. La exposición XXV Aniversario del Madoc estará del 12 al 27 de marzo en el establecimiento de La Merced de Granada.

El 12 de marzo a las 12:30 en el Palacio de Congresos se celebrará una Parada militar conmemorativa del aniversario.

La conferencia “25 años del Madoc en Granada” (Col. José Antonio Vergara) será el 23 de marzo en el Salón del trono de Capitanía. Además, habrá visitas guiadas al establecimiento de La Merced y unas jornadas de derecho militar el 5 y 6 e abril en la Facultad de Derecho. También se celebrará un torneo de rugby el 9 y 10 de abril en el Campus de Fuentenueva.

Creación y misiones del Madoc

La creación en 1997 del Madoc fue una de las respuestas del Ejército de Tierra (ET) español a los cambios motivados por el advenimiento de la “era de la información” y constituyó una importante innovación conceptual y orgánica, concebida para apoyar la preparación del ET y su capacidad de adaptación frente a los retos del siglo XXI. Para ello integró todas las funciones de Apoyo a la Preparación (doctrina, orgánica y materiales, enseñanza, instrucción, adiestramiento, evaluación e investigación y análisis), con el fin de darles coherencia, mejorar la coordinación y facilitar la interrelación entre los órganos ejecutantes y con los otros Mandos del ET.

A lo largo del tiempo transcurrido, el Madoc ha ido modificando su organización y misiones a fin de adaptarlos a los retos del siglo XXI. Actualmente, el cometido principal que se le asigna en el Ejército sigue siendo el desarrollo y conducción de todas las fases de la gestión del conocimiento, desde la investigación en nuevos sistemas y tendencias de organización hasta la definición de procedimientos operativos, pasando por la enseñanza a todos los niveles y la preparación técnica y táctica. Además, se le ha dado un papel relevante en el desarrollo de la Transformación Digital del ámbito terrestre. De ahí que recientemente haya adoptado como lema “El conocimiento, nuestro valor”.