Maldita Wikipedia

Sólo algunos políticos granadinos tienen perfil propio en la Wikipedia, la enciclopedia de internet que puede ser una plataforma de difusión y propaganda gratuita, pero también una trampa en la que caen ellos o sus asesores. Es un medio abierto en el que cualquier anónimo puede aportar datos y comentarios. Y lo que es más importante... Todo queda registrado, incluso los cambios que a lo largo del tiempo hacen ellos mismos en su biografía.

A veces esos tachones son muy reveladores. Es el caso de lo que le ha sucedido al alcalde socialista Francisco Cuenca con un título de formación de la Fundación San Telmo de Sevilla. En su perfil de la Wikipedia figuraba hasta el pasado 8 de abril que tenía un Máster en Alta Dirección de Entidades Sociales, pero en realidad no era más que un curso. El estallido en aquellos días del caso de Cristina Cifuentes, que provocó incluso la apertura de diligencias de investigación penal conocidas como Caso Máster, debió de provocar en políticos y asesores de toda España un impulso de revisión de los títulos que figuraban en el haber de cada uno. Medio en broma, se le ha llamado a esto el síndrome de los currículos menguantes. En ese contexto, un usuario de internet, cuyo nombre coincide con el del principal asesor del alcalde, accedió aquel día de abril al perfil de Cuenca para eliminar la palabra "máster" y sustituirla por "titulación". Pudo no ser consciente de que el cambio quedaba registrado o quizás pensara que esto no tendría más trascendencia una vez hecho. Pero olvidaron cambiarlo en otros perfiles públicos, como el portal de transparencia del Ayuntamiento de Granada, donde seguía apareciendo esa formación superior hasta la semana pasada, lo que ha dado la voz de alarma para algunos medios nacionales.

El episodio, conocido en algunos círculos de la ciudad desde hace tiempo, pasó de anécdota a cuestión de calado político, cuando el propio alcalde publicó a las pocas horas en redes sociales una justificación a ese episodio y, como reacción inmediata, algunos grupos de la oposición política (sobre todo el PP) han llegado a pedir su dimisión por "mentir" sobre un máster que no tiene o que no es tal.

Pero no es el único político granadino al que la Wikipedia le ha debido de dar algún dolor de cabeza. También en relación a los temas de formación, el presidente del Partido Popular de Granada, Sebastián Pérez, lleva años en un tira y afloja con usuarios ficticios o anónimos que introducen comentarios sobre sus estudios universitarios. Actualmente figura que el político del PP "no acabó sus estudios en Ciencias Políticas en la Universidad de Granada", un dato que él mismo expone abiertamente. Pero no siempre ha aparecido así. En 2009 figuraba como licenciado y luego esto fue cambiado varias veces con la advertencia de que "nunca pasó de segundo curso" o alusiones a su supuesta aparición en una orla. Los usuarios que hacen este tipo de cambios y aportaciones suelen tener nombre ficticio o anónimo, así que nunca es un medio fiable, como lo demuestra también el hecho de que al dirigente popular le llegaran a poner referencias a condenas judiciales inexistentes.

La trayectoria judicial es otro de los aspectos más espinosos de la Wikipedia para los políticos, por el innecesario rigor de los datos. En esto están tocados también los perfiles de los dos últimos alcaldes. En el de Francisco Cuenca, un usuario anónimo anotó en 2016 que el ya regidor estaba siendo investigado por un juzgado en un caso relacionado con cursos de formación cuando era delegado de la Junta de Andalucía en Granada. Aunque poco explícito, este apunte era y sigue siendo cierto, pero sólo permaneció un día, pues fue eliminado rápidamente el 26 de octubre de 2016 por otro usuario diferente.

El exalcalde José Torres Hurtado tiene también un amplio historial de cambios en la Wikipedia, en especial desde su detención en abril de 2016 por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Nazarí.

Ha variado muchas veces la forma en que éste y otros asuntos en los que está investigado aparecían relatados, de forma más suave o más hiriente para su imagen pública.

Pero lo más llamativo es que en octubre de 2016, apareció una anotación con la que se cerraba el texto del caso Nazarí: "Sin embargo, el 25 de octubre de 2016, el juez instructor decidió archivar la causa, por la cual José Torres Hurtado quedó libre de los cargos al decidir éste que se había hecho legalmente".

Esto, referido al caso Nazarí, como parece hacer creer, no es correcto, pues la causa sigue abierta en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital y porque tiene otros asuntos pendientes, incluso a punto de ir a juicio, como el caso Serrallo. Pero es un juego de confusión, porque efectivamente ese día hubo una resolución judicial del juez del caso Agreda (otro de los temas que tiene pendientes con la justicia) para archivar las diligencias contra Torres Hurtado y los demás investigados. Luego fue reabierto. Pero la verdad no siempre es cristalina y menos en la maldita Wikipedia.