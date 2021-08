Manuel Olivares denuncia la vulneración de derechos a los que se está viendo sometido

El concejal del Ayuntamiento de Granada Manuel Olivares ha denunciado que "a día de hoy y, pese haberlo comunicado al personal del Consistorio en varias ocasiones, no cuenta con acceso internet que le permita acceder a los expedientes municipales a través de la propia red municipal".

Olivares ha advertido a Paco Cuenca que "jugar de esta manera hará, que la gente descubra la verdadera cara de un alcalde accidental y de segunda": "Lamento que Paco Cuenca se dedique a perder el tiempo en intentar bloquear mi trabajo, porque no sólo no lo conseguirá, sino que servirá para que la ciudad vea la verdadera cara que oculta detrás de los selfies, las sonrisas impostadas y los abrazos de un alcalde que ha comprado la ciudad a costa de montar chiringuitos a su doble, Luis Salvador, del que siempre ha estado a la sombra y continua estándolo".

El concejal no adscrito ha señalado que "no va dejar de escudriñar cada expediente y que seguirá proponiendo todo aquello que sea bueno para ciudad": "A diferencia del PSOE, no contemplo la política como la forma de buscar ser el mayor enemigo de una ideología, sino en mostrar la capacidad de proponer y argumentar mejores ideas para la ciudad que cualquier otro grupo y, reconocer las buenas ideas, vengan de donde vengan". Olivares ha añadido que "quienes hemos sido autónomos, hemos trabajado en la empresa privada, no tememos a la competitividad, todo lo contrario, la buscamos".

"El día 8 de junio dejé por principios y por no renunciar a mis ideas, unas siglas que si las traicionaron, conllevándome a perder privilegios de gobierno y como teniente de alcalde", ha reseñado Olivares, quien ha agregado que "el día 8 de junio fuimos varios concejales los que dijimos no, a los chiringuitos que quería una persona y su súbdito aferrado al sillón; dijimos no, al egoísmo personal de los sillones; dijimos no, al estar en política para servirse y no para servir; desde entonces hay derechos que están siendo vulnerados a mí y a otros compañeros, pero yerran si piensan que nos detendrán".