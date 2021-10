El concejal no adscrito de Granada Manuel Olivares pide usar los sensores de control de flujos turísticos con fines policiales

El concejal de Granada Manuel Olivares ha instado al equipo del gobierno del PSOE a que utilice los sensores de control de flujos turísticos con inteligencia artificial que se contrataron durante el mandato anterior y que él mismo dirigía.

Dicho contrato, según ha explicado Olivares, se llevó a cabo con la empresa InnovaSur y, permitía al Ayuntamiento implantar un sistema para controlar los flujos turísticos y evitar aglomeraciones. Además, dicho sistema contaba con una plataforma digital -In4city- donde se almacenarán los datos en tiempo real y que estaba previsto que la propia policía tuviese acceso abierto para conocer la situación de la ciudad y poder actuar ágilmente en su beneficio, si es necesario.

Así, Olivares ha solicitado que "por ser una acción del gobierno anterior, no abandone este proyecto tan innovador y de especial interés para Granada". Asimismo, ha señalado que "desde la agencia Albaicín, se contrató un sistema de control de flujos con inteligencia artificial que permitía detectar aglomeraciones y, por tanto, evitar botellones y concentraciones en zonas de especial interés. Le pido al PSOE, que no tire por la borda el trabajo hecho y que beneficia a la ciudad, por provenir de la gestión del equipo anterior".

El concejal ha continuado lamentando que el PSOE esté "más preocupado en ocultar las acciones llevadas a cabo durante el equipo de gobierno anterior", que en centrarse en el beneficio que obtendría la ciudad de darle un uso correcto a las herramientas contratadas y que no entienden de ideología. "Llegué a la política hace seis años, como autónomo, y jamás entendí que un partido niegue, sea del signo político que sea, el trabajo hecho del gobierno anterior, e incluso lo tape o no haga uso de el, por el mero hecho de reconocer una buena labor anterior". Olivares ha manifestado, "este tipo de acciones son las que generan hartazgo y rechazo a la ciudadanía que no entiende que algunos partidos, especialmente el PSOE, critica todo lo anterior pese a que sea reconocido nacional e internacionalmente".

Por último, Olivares ha enfatizado en la urgente necesidad de ponerse a trabajar pensando más en la ciudad y menos en las siglas, "los granadinos no merecen más enfrentamientos estériles entre siglas, los granadinos merecen dar continuidad a los proyectos que les benefician".