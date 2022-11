María José Martín, delegada de Desarrollo Educativo en Granada: "La prioridad es ir de la mano"

Nacida en Baza, María José Martín Gómez es funcionaria de Educación desde 2002. Ha impartido docencia en la especialidad de Administración de Empresas en centros de Granada y Almería. En 2019 asumió la delegación de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, área que dejó en septiembre para coger las riendas en la provincia de Desarrollo Educativo y FP por un lado, y Universidad, Investigación e Innovación por el otro. Anuncia su vocación de diálogo y aspira a que la Delegación sea "transpirable". "La mejor manera de empatizar es conocer", asegura.

-¿Qué planes tiene la Consejería con respecto a infraestructuras? El Área Metropolitana sigue teniendo necesidades...

-Me gustaría hacer balance. Se han ejecutado 102 actuaciones en la provincia de Granada, por valor de más de 22 millones de euros. Se puede destacar el nuevo colegio de Alhendín, con 3,6 millones de euros de inversión; el nuevo colegio de Ogíjares, con otros 3 millones de euros; El Chaparral en Albolote, que también ha sido una obra muy importante, con 3 millones de euros; el Jean Piaget, con una inversión también muy esperada, o la recién terminada obra en el Real conservatorio Victoria Eugenia. Es importante destacar las obras que están en construcción. Esto es algo muy dinámico. En construcción tenemos 24 actuaciones por un importe de 15,8 millones de euros, a las que hay que sumar las obras de climatización. Estos datos indican que se está trabajando.

-En Cenes hace años que se espera un nuevo centro educativo...

-Ahora parece ser que en la parcela del instituto sí es factible. Se está trabajando en modificar y actualizar, licitar el proyecto y luego buscar -una vez que esté el marco operativo de fondos europeos 2021-2027 abierto- financiación.

-Entonces no hay plazos...

-Son procesos que llevan su tiempo. En este caso, hay que esperar a que se cierre el marco actual de fondos europeos, que todavía no está finalizado, y abrir el siguiente para poder incluir esta obra en concreto.

-¿Hay algún otro centro educativo nuevo en Granada previsto para esta legislatura?

-En los presupuestos de 2023 sí se incluye la ampliación del conservatorio Ángel Barrios. También estamos trabajando en esas prioridades o necesidades que tenemos en la provincia.

-La previsión en los próximos años es que además de atender a esas necesidades haya un crecimiento de la FP. ¿Hay previsión de nuevos centros integrados? ¿Cuántos ciclos nuevos se van a implantar?

-Quiero poner en valor el crecimiento que está teniendo la Formación Profesional, también la Dual, en la provincia de Granada. Podemos decir que somos casi humildemente pioneros a nivel de de toda Andalucía. En este curso 2022/2023 se han ofertado más de 20.000 plazas y se han matriculado 17.618 estudiantes en Formación Profesional en centros de titularidad pública y centros privados concertados. Ojo, porque estamos hablando casi un 11% más que el curso anterior. Se está haciendo un gran esfuerzo por parte de la Consejería. En los presupuestos del 2023 para la provincia de Granada para aulas digitales vienen presupuestados 17,3 millones de euros. Para dispositivos digitales 3,2 millones de euros... Se está haciendo un esfuerzo importante por parte de la Consejería. En FP Dual se cuenta con 3.776 puestos formativos y ya participan 1.309 empresas. Tenemos que ser capaces de adecuar la oferta educativa a la demanda en base a criterios, fundamentalmente, empresariales. Es importante que en esa FP Dual los alumnos puedan hacer, y de hecho hacen, sus prácticas en la empresa, pero además valiéndose de todos los medios. Respecto a los centros integrados, tenemos el reto de uno dedicado a la inteligencia artificial. Tenemos una demanda muy importante en en Granada y en toda la provincia. Trabajamos de la mano de la Consejería y de la Secretaría General de Formación Profesional para que ese centro integrado pueda ser una realidad

-Ha mencionado las plazas y la ocupación que tienen los ciclos formativos. Ese crecimiento también conlleva necesidades de plantilla. En las últimas semanas se han abierto nuevas bolsas, como la de Informática. ¿Ha faltado planificación?

-No creo, lo que hay es una demanda por encima de la oferta. La bolsa existe y el personal existía. Lo único es que están trabajando en la empresa privada. Cuando se les oferta poder ser profesores de FP, ya sea de informática o de sistemas y aplicaciones informáticas, pues resulta que están trabajando. Eso nos ha llevado a que se han tenido que sacar varias convocatorias extraordinarias. El problema es que hay más demanda que oferta respecto a esas titulaciones. Es una cuestión que que hemos comentado a nivel de Consejería y se están buscando salidas a esta demanda que tenemos.

-Puede ser que la enseñanza no sea una salida muy atractiva para un informático que tiene otras opciones, quizá mejor remuneradas...

-Puede ser, o simplemente porque tienen más estabilidad en una empresa. Hay algunos centros en los que las plazas [vacantes o sustituciones] no se han cubierto en las anteriores convocatorias y llevan algunas semanas sin ese profesorado. Eso sí, los horarios están perfectamente cuadrados para que esos alumnos tengan profesorado dentro del aula. Hay una situación que estamos intentando corregir.

-Una cuestión que preocupa a las familias especialmente con menores en colegios es la de los comedores. ¿Hay planes de más cocinas in situ en la provincia?

-Los servicios complementarios en la provincia de Granada a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación supuso una inversión que superaba los 20 millones de euros. En cuanto a los comedores, tenemos en la provincia 204 con 18.600 usuarios. Se da servicio en 251 centros. De estos comedores, 41 son de gestión directa y luego tenemos 163 de gestión externa a través de la APAE, concretamente 158 de catering y cinco con cocina in situ. Estos servicios de gestión externa están licitados mediante una concesión. Hasta que no se vaya a renovar ese servicio o esa licitación que se hizo en su día no se puede cambiar el sistema.

-Fampa Alhambra, al inicio del curso, lanzó una encuesta para que las familias valoraran los comedores escolares y los menús. ¿Ustedes tienen pensado preguntar a las familias también su opinión?

-Es la Consejería la que tiene que darnos la idea de cómo hacerlo para llevarlo a la práctica en el momento en el que se estime. Tendría que ser también con un criterio, con un sentido y con un objetivo que hay que tener claros previamente.

-Hace unos meses, desde la patronal del sector de catering se lanzó un mensaje de preocupación a cuenta de los incrementos en los costes. ¿Hay planes en la Consejería para revisar los precios que se pagan por menú escolar?

-La Consejería está trabajando allí donde hay un problema. A nadie se le escapa pues que la subida de precios en todos los servicios públicos está suponiendo problemas para las propias empresas. Se está estudiando.

-Otro tema que preocupa a las familias y que ha motivado incluso movilizaciones es la falta de personal en algunos centros. En concreto, se reclaman más personal de integración social, PTIS, en centros como el Hiponova. ¿Hay suficientes recursos para atender a los menores con necesidades educativas?

-Tenemos que decir que hay mayor demanda que oferta, pero a la vez que digo eso, lo que está clarísimo es también el esfuerzo. En 2021 había 158 técnicos en integración social y en este curso, 213, a los que habría que sumar también los 115 monitores. Ha habido un incremento. Eso no significa que sea suficiente. La Consejería trabaja en ello en colaboración con Función Pública para poder atender esa demanda creciente que que estamos teniendo no solamente en Granada sino en toda Andalucía. Es uno de de los objetivos prioritarios de la Consejería. En los presupuestos de 2023 se ha priorizado la Educación Especial.

-Lleva algo más de dos meses en el puesto de delegada y quisiera que valorara su equipo, qué ha encontrado y sus preocupaciones para este curso.

-La prioridad es ir de la mano. Escuchar pues a todos los agentes y colectivos sociales o económicos, a la comunidad educativa en general a través de sus representantes y siempre que pueda ir in situ a los propios centros. A partir de ahí, ir mejorando aquellas cuestiones que pueden ser susceptibles de mejora. Respecto al equipo, estamos recién llegados y con el día a día, lógicamente, como no puede ser de otra manera, se irán realizando ajustes, como en cualquier otra delegación, para intentar cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto. De momento estamos trabajando con las personas que que había ya al inicio de curso.

-Ya ha podido hablar con distintas entidades, como las asociaciones de directores, con equipos directivos... ¿qué preocupaciones le transmiten?

-El personal laboral... conserjes, auxiliares administrativos, monitores escolares... En eso está trabajando la Consejería, en intentar ser ágiles y que con Función Pública se habilite un sistema que sea mucho más rápido. Ya se han anunciado planes de choque para poder ir atendiendo esas demandas que nos hemos encontrado. No son cuestiones de un año ni de cuatro años. En la mayoría de los casos estamos hablando de más de 30 años pues de carencias que se han ido acumulando.

-En los centros concertados cada año muestran su preocupación por la planificación. ¿Se va a modificar el mapa escolar en Granada?

-Estamos escuchando y todo lo que sea susceptible de mejora lo vamos a plantear. Es pronto todavía.