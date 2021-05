Marifrán Carazo pide un reparto equitativo y justo de los fondos Next Generation

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación de Territorio, Marifrán Carazo, ha pedido al Gobierno de España un reparto equitativo de los fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, los Next Generation. Durante su participación en los Encuentros Cara a Cara con Líderes de la Cámara de Comercio de Granada, Marifrán Carazo ha reclamado la inversión “que Granada se merece” para superar la crisis aludiendo a proyectos como la ampliación del Metro, el Corredor Mediterráneo a su paso por Granada y su conexión con el Puerto de Motril así como la ejecución de la totalidad de los tramos de las canalizaciones de la presa de Rules.

En su participación en el foro de la Cámara de Comercio, donde fue recibida por el presidente, Gerardo Cuerva, y la vicepresidenta de esta institución, Amalia Torres-Morente, la consejera ha recordado que la pandemia del Covid-19 ha generado una crisis sanitaria y económica sin precedentes que ha golpeado especialmente a Granada. Marifrán Carazo ha destacado que para aliviar esta situación, el Gobierno andaluz ha logrado poner en marcha un acuerdo de medidas extraordinarias para la Reactivación Económica y Social que va a suponer una inyección de 732 millones de euros gran parte de los cuales ya se han activado, pero sigue a la espera de que el Gobierno central defina el reparto de los fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, los fondos Next Generation.

La consejera de Fomento ha recordado que a finales del año pasado el Gobierno andaluz 151 proyectos valorados en más de 35.000 millones para su inclusión en los Next Generation, pero que “de momento, no sabemos qué proyectos serán financiados aún ni el sistema de reparto”. “Exigimos una distribución transparente y equitativa, basada en criterios de población, de tasa de paro, de repercusión de la crisis. No queremos más que nadie, pero tampoco menos”, ha defendido.