Marifrán Carazo (PP): "Quiero ser la primera alcaldesa de Granada"

Marifrán Carazo, la candidata del PP a la Alcaldía de Granada, se ha adelantado. Si su nombramiento se hizo de rogar, ha recuperado posiciones y este miércoles ha tenido su primera comparecencia como candidata para anunciar el inicio de una campaña de "escucha". Un anuncio revestido de toda la carga electoral pese a no estar en campaña oficial y donde lo ha dejado claro: "Quiero ser la primera mujer alcaldesa de Granada". Y su lema es claro: "Nos une Granada".

Con los rótulos de "Marifrán Carazo alcaldesa" ha sido su "primera comparecencia pública tras el paso al frente" que dio en enero al ofrecerse como candidata del PP a la Alcaldía de Granada, lo que la obligaba a dejar su puesto en el Gobierno andaluz, donde es una de las consejeras con más proyección. "Estoy orgullosa de esta decisión, contenta, satisfecha, y quiero ser la primera alcaldesa de Granada", ha dicho, asegurando que va a dedicarse "en cuerpo y alma a atender y defender Granada". Una labor como candidata que por ahora seguirá compaginando con la Consejería de Fomento pero solo por unas semanas más: "Me quedan rematar unas cuestiones importantes para Granada".

Para conseguir ser la primera mujer al frente del Ayuntamiento ha prometido trabajo incansable, tiempo y dedicación. Por los plazos de campaña, ahora inicia una campaña que ha denominado de "escucha" para "tomar nota y sumar todas las ideas y a todos los que tienen ambición", aunque tendrá que desvelar su equipo ya que, como ha repetido, es una mujer de equipo y le da mucho valor al mismo.

"Tenemos que trabajar todos los días porque tenemos la mejor ciudad pero hay que defenderla sin conformismo. Y Granada merece tener al frente a una persona con liderazgo y capacidad de gestión demostrada. Y yo quiero trabajar por Granada, que no se merece quedarse atrás y necesita el empuje que también le da el proyecto de Juanma Moreno en la Junta" para convertirse en líder en Andalucía y en España.

Ofrece su peso político y solvencia en la gestión

Para Carazo, que está ya recorriendo los barrios, Granada tiene que ser una ciudad que cree más empleo, ofrezca mejores servicios, sea próspera, orgullosa de su pasado pero mirando al futuro, y que no se rinda. "Granada merece brillar" y "para eso necesita empuje, necesita una alcaldesa con peso político y compromiso".

La candidata ha aprovechado para vender proyectos de la Junta como la ampliación Sur del Metro, las obras de compensación en el eje Arabial, el plan Alhambra o la "mayor inversión en Sierra Nevada desde los años 90", además de nuevos proyectos de viviendas, la culminación del Estadio de la Juventud o el Centro de Salud Bola de Oro. "Son hechos, no palabras. Hacemos lo que decimos", ha dicho.

"Granada no se merece nuevos agravios ni frustraciones. Necesitamos un gobierno solvente que aporte confianza. Granda siente que la ciudad se apaga, que siempre es lo mismo, y yo no me conformo y quiero que esta ciudad avance sin excusas, sin medias verdades", asegura, aportando su "espíritu de lucha, la búsqueda de solucione": "Cumplo siempre a pesar de las dificultades", promete.

La campaña de escucha la llevará "calle a calle" y han abierto también canales en redes sociales, una web y un número de teléfono (650742896) que "respondo yo misma" y con el que quieren recibir ideas y proyectos que luego les servirán también para diseñar el programa electoral.