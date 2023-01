Marifrán Carazo: "Quiero ser la próxima alcaldesa de Granada y voy a volcarme en ello"

Quien apostara lo contrario, tendrá que pagar algunas cuantas comidas. Marifrán Carazo será la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Granada en las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Radiante, con una sonrisa liberada, una elegante americana pero informal con vaqueros oscuros y tacón, y con un resfriado que en algunos momentos casi le corta la voz, la aún consejera de Fomento presentó en sociedad su candidatura al bastón de mando de la plaza del Carmen.

Lo ha anunciado de urgencia, tanta que los periodistas tuvieron que cambiar su agenda del día para subir al restaurante Carmen de San Miguel, al pie de las Torres Bermejas en lo más alto del Realejo, y sin ningún tipo de símbolo del PP. De hecho, según dijo la propia Carazo, su decisión sólo la sabían esta mañana su familia y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Nadie de su partido.

"Es una mañana importante para mí en lo personal. He pensado y he meditado estos días en una decisión de importancia. He hablado con Juanma Moreno, mi presidente, también con mi familia, y he tomado una decisión importante y meditada, y que tiene el apoyo de Juanma Moreno y de mi familia", ha expresado como preámbulo Carazo. Para Carazo, la decisión de presentarse a alcaldesa de Granada ha sido "tomada con convicción y decisión", y además con "corazón", ya que así "uno con eso ya gana".

"Quiero trasladarles que elijo Granada. Porque creo que es el momento adecuado, oportuno. Porque quiero encabezar la lista de mi partido, el Partido Popular, en Granada para las próximas elecciones", ha anunciado con solemnidad Carazo.

"Pienso que Granada necesita un liderazgo sólido y fuerte que la sitúe en el lugar que le corresponde, y que Granada contribuya al crecimiento de Andalucía", ha dicho Carazo, que considera que tiene "el conocimiento suficiente de la ciudad y de los deseos y necesidades de los granadinos", además de contar con "experiencia de gestión" para "volcarla en la ciudad para impulsar proyectos importantes".

"Elijo Granada porque quiero defenderla. Sin complejos. No quiero más agravios. No merecen los granadinos más frustraciones, merecen más y nuevas oportunidades. Quiero cuidar a Granada. Quiero mimar a Granada. Dedicarme a Granada y los granadinos. Situarme al frente para que Granada brille y sintamos orgullosos de donde vivimos", ha añadido Carazo.

"Voy a volcarme para ganar la confianza de los granadinos y granadinas porque quiero ser su próxima alcaldesa", ha terminado por expresar en su alocución principal la consejera.

"He estado volcada en la enorme tarea de ser consejera de Fomento y en eso me he ocupado. Han sido meses importantes por el presupuesto y los proyectos. Ha llegado el momento en el que se tenía que tomar esta decisión", ha contestado a preguntas de los periodistas Carazo.

En cuanto a cómo fue el proceso de decisión, Carazo ha dicho que "ha sido en estos días el ofrecimiento" de ella al presidente de la Junta, Juanma Moreno: "Hablé con el presidente, trasladé que quería y quería afrontar el reto, que me ilusiona y me motiva. Estoy contenta".

Ha revelado que Moreno le "ha pedido que siga de consejera y compatibilice y lo haré hasta que el plazo legal lo permita. Hay que impulsar proyectos. Sé que me voy a tener que volcar, restare tiempo de ocio y haré ese sacrificio", ha comentado la titular de Fomento.

Sobre su partido, ha dicho "se convocará directiva y se realizará la propuesta y espero contar con su apoyo, de cargos y compañeros, y que me ayuden". Esa convocatoria será mañana. Sobre si contará con miembros del actual equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento dice que se "irá viendo con los meses. Cuento con un gran partido. Soy mujer de equipo. Sola no se consiguen las cosas. Espero contar con un equipo bueno, y que defienda".