Marta Gutiérrez, procesada por posibles calumnias a Luis de Haro

El Juzgado número 8 de Granada ha procesado a la concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez por un posible delito de calumnias a su compañero de filas, Luis de Haro. De esta forma el juez da por terminada la fase de investigación que se abrió este año tras la denuncia del concejal determinando que los hechos podrían ser constitutivos de delito y ha continuado la causa como procedimiento abreviado. Una fase en la que las partes (Fiscalía y acusaciones particulares) deben presentar un escrito ante el juez solicitando apertura de juicio oral o el archivo. En caso de que se solicite ir a juicio se tendrá que formular un escrito de acusación especificando contra qué personas y qué delitos se quieren imputar.

La noticia estalló ayer durante la celebración del pleno ordinario del Ayuntamiento de Granada. Fue el concejal del Partido Popular, Francisco Ledesma quien, en pleno debate sobre un punto relacionado con MercaGranada dijo a la edil que estaba imputada. Se da la circunstancia que, desde el estallido de la operación Nazarí y el caso Serrallo la vida política en el Ayuntamiento de Granada se ha judicializado absolutamente. De hecho, en estos momentos hay varias personas imputadas por distintos hechos. Por un lado, el alcalde, Francisco Cuenca investigado por usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación de caudales públicos durante su etapa como delegado de Innovación de la Junta de Andalucía. Pero, también, los seis concejales del PP que votaron un punto en la Junta de Gobierno Local que culminó con la construcción de una atracción de tirolinas y una discoteca en el Centro Comercial Serrallo. Ahora, con Marta Gutiérrez, ya son ocho personas las que están siendo investigadas o procesadas de los 27 ediles que conforman la corporación local del Ayuntamiento.

La querella puesta por Luis de Haro también está dirigida hacia Antonio Daponte

La concejal negó el pasado mes de junio ante el Juzgado de Instrucción 8 de Granada a raíz de la querella por un comunicado emitido por la formación tras el cambio de portavocía que se produjo en el Ayuntamiento de la capital. Dicha querella también iba dirigida contra Antonio Daponte que también fue citado a declarar el pasado mes de junio. En dicho comunicado se aseguraba que tanto Luis de Haro como Pilar Rivas se habrían valido de "medios ilegales como la interceptación en las comunicaciones de miembros del partido, chantaje a los trabajadores para que apoyaran el golpe de mano a cambio de conservar sus puestos y la presentación por sorpresa de un escrito sin los requisitos legales mínimos, registrado de espaldas del partido y que fue recurrido por ser nulo de pleno derecho" según recogió este periódico en noviembre de 2017.

La crisis en la agrupación estalló cuatro meses antes con el cambio en la portavocía. Una maniobra de Luis de Haro y Pilar Rivas para que ésta última sustituyera a Gutiérrez como la cara visible de la agrupación. Finalmente Rivas fue expulsada del partido y pasó a concejal no adscrita y Luis de Haro se mantiene en la agrupación aunque ésta no lo reconoce así. De hecho, a día de hoy, continua la pugna sobre quién es el portavoz de Vamos Granada hasta el punto de que comparten los tiempos del turno de palabra en los plenos.

La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, aseguró ayer que esta es una más de las represalias de Luis de Haro contra Vamos Granada. "Cuando le exigimos que rindiera cuentas de la asignación en Diputación lo que hizo fue dar un golpe de mano. Después, cuando el órgano de dirección acordó su expulsión se querelló contra los coportavoces del partido" lamentó Gutiérrez que defendió que la labor que están realizado ha sido "impecable". "Hemos denunciado la corrupción en el Ayuntamiento y la respuesta llega en forma de represalia a través de Luis de Haro. Hasta ahora era el PSOE quien se servía de él, pero parece que ahora también lo hace el PP", dijo la edil. En este sentido, la concejal se preguntó cómo el concejal popular, Francisco Ledesma, había tenido acceso a una información -refiriéndose al auto- que no les había sido a ellos notificado. "Estamos personados en numerosos casos. Pero además, hemos sido impecables en nuestras comunicaciones y en las del partido. Estamos tranquilos y seguiremos haciendo nuestro trabajo" dijo la concejal quien reiteró que esta querella es una vía de represalia pero no es la única: "El PSOE no expulsa a Luis de Haro del partido" reprochó al equipo de Gobierno.

Por último, recordó que también le ha sido bloqueada al grupo la asignación que era destinada en un 80% a las causas judiciales. No obstante, lejos de desanimarse afirmó: "Hemos hecho un buen trabajo y lo seguiremos haciendo". La concejal de Vamos Granada está personada como acusación popular en el caso Nazarí, las facturas de TG7, los contratos fantasma de Emucesa y la venta de la Casa Agreda y el Palacio de Santa Inés.