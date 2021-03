Martínez Olmos: "Cuanto más se amplíen los horarios, más contagios hay"

El experto en salud pública y profesor de la Escuela Andaluza, José Martínez Olmos, advirtió de cara a la inminente apertura de la actividad comercial en su horario habitual que "cuanto más se amplíen" estos, "más contagios hay", y que hubiera mantenido las restricciones al menos como están hasta ahora, con cierre hasta las seis de la tarde.

"Vamos a cumplir dos semanas de la ampliación de las seis de la tarde a las nueve y media, y en esas dos semanas hemos visto una estabilización de los datos en algunas provincias, un pequeño repunte en otras, y la incidencia a siete días va repuntando", explicó Martínez Olmos a esta redacción, por lo que cree que se "abona a que haya una mayor incidencia". "¿Cuánto? Eso depende del comportamiento de la gente", añadió.

"Creo que hubiera mantenido como mínimo como estamos ahora", es decir, con cierre de los comercios, bares y restaurantes a las seis de la tarde. Sí considera correcto el cierre perimetral entre provincias de Andalucía, una medida que "tiene sentido", aunque opina que "no es suficiente" porque se ha dado la "posibilidad de interacción social en el interior de las provincias", lo que "conlleva un riesgo de mayor incidencia". "La previsión es que vamos a tener un repunte, pero no con qué intensidad", sentenció.

Martínez Olmos también aludió a la influencia que está teniendo la circulación de la variante británica, y es que "tenemos más incidencia que la que tendríamos si no estuviera. Sabemos que tiene mayor capacidad de contagio, por lo que puedes tener unas medidas que si no estuviera la variante tendrían un efecto mejor".

"Tenemos que ser conscientes de que el virus está, que sigue haciendo daño y que no le podemos perder la cara porque no tenemos la cobertura vacunal que necesitaríamos, no hay dosis suficientes en Europa, entonces en los espacios de interacción hay riesgo de contagio", expuso el profesor de la EASP.

"Creo que no se puede descartar que haya una cuarta ola, pero sabemos que con determinadas circunstancias, las incidencias repuntan. Tenemos mejor cubierta la protección de los mayores de las residencias. Eso significaría que si hubiera más incidencia, probablemente el impacto en esa población sería menor. Pero no descartemos que nos pase lo mismo que en Francia o Italia, no en medidas, sino en términos de incidencias importantes. Lo que prueban esos países es que el virus no ha desaparecido, que circulan, y que con lo que tenemos en Granada el riesgo es medio-alto", avisó.

"Por razones diversas no se adoptó el confinamiento domiciliario absoluto durante 3-4 semanas. Eso hubiera hecho bajar más rápido la curva y tener menos casos y menos muertos, pero como no se decidió a autorizar, los indicadores de incidencia que usa la Junta son apropiados al no contar con esa herramienta", aclaró Martínez Olmos sobre endurecer las medidas bajando los límites de incidencia.