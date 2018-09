Mata a puñaladas a su expareja tras recibir los papeles del divorcio

Polémica en torno a los intentos de denuncia de la víctima

Este nuevo crimen machista ha conllevado además controversia en torno a los intentos de denuncia de la víctima. La familia de Nuria asegura que ella había tratado de denunciar a su expareja, tal y como indicó ayer su padre, Eduardo Alonso, que se puso en contacto con Granada Hoy. "Le decían que no siguiese yendo a denunciar, que no servía de nada, que no cumplía el perfil. Acudió a los Servicios Sociales de Maracena, a la Guardia Civil... ¿Qué perfil tiene que dar uno para que le hagan caso? ¿Ahora sí lo reúne después de esto?", indicó Eduardo Alonso, que insistió en que quería contar la "realidad y la verdad" de lo ocurrido porque "lo de que no había denuncia es mentira, y que se diga eso supone aún más dolor" para la familia. Según la Guardia Civil, consultada por este periódico, "no tienen registradas denuncias por violencia de género o malos tratos" por parte de la víctima. Tan solo les consta un incidente en 2016, en el que su expareja la echó de casa y cambió las cerraduras para que ella no pudiese entrar. Por su parte, desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) confirmaron que ella sí que había acudido porque el divorcio estaba resultando "conflictivo", pero que no denunció. Tal y como indicó la coordinadora del IAM, Ana Belén Palomares, "a veces no se reconocen en esa situación de víctimas y toman otra vía, totalmente comprensible".