La Medicina española llora la muerte del profesor granadino Enrique Villanueva

El mundo de la Medicina llora la muerte de Enrique Villanueva Cañadas, referente nacional de la Medicina Legal. El catedrático de la Universidad de Granada consumó una carrera excepcional en la materia liderando la Academia Internacional y la Comisión Nacional desde la presidencia o como director de Departamento. El granadino, nacido en Órgiva en el 1940, también es Doctor Honoris Causa de la Universidad de Coimbra, ha sido presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Granada y era vocal de la misma en el Consejo Andaluz de Colegios Médicos.

Compañeros, antiguos alumnos, amigos, autoridades e instituciones del campo de la Salud han mostrado su tristeza por la marcha de Enrique Villanueva a través de redes sociales así como en actos públicos.

El médico y actual consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha expresado su pésame a través de su cuenta de Twitter: "Mi más sentido pésame para toda la familia de Enrique Villanueva. Se ha ido un gran amigo y gran catedrático de Medicina Legal. DEP.".

El mensaje más emotivo ha sido el del Catedrático de la Universidad de Granada y miembro del departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física José Antonio Lorente: "He perdido a mi maestro, a mi 'jefe' y un amigo. Siempre dije y diré que era la persona que más sabía de medicina legal y forense de todo el mundo. Un libro abierto D.E.P.".

La directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), Blanca Fernández-Capel, ha pedido un minuto de silencio durante la inauguración del Diploma de Especialización en Desarrollo Directivo en el Sector Salud para recordar la figura de Enrique Villanueva.

El presidente del Colegio de Médicos de Granada, Jorge Fernández, ha tenido también un recuerdo para el catedrático fallecido: "Descanse en paz. Gran profesor, maestro y referente en la Deontología en España. Mucho le debemos, mucho aprendimos y siempre estará en nuestro recuerdo".

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos también ha dedicado un post en esta red social para recordar la figura de Villanueva: "Desde el CACM queremos dejar constancia de nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del Profesor Enrique Villanueva, miembro de nuestra Comisión Andaluza de Deontología Médica, colegiado de honor del CACM, padre de la medicina forense en España y un referente en Ética y Deontología Médica. El Dr. Villanueva nos ha dejado un legado doctrinal esencial para la la Sociedad, Profesión Médica y los Derechos Humanos. Descanse en Paz".

Son solo algunos ejemplos de los muchos que a lo largo del día han inundado las redes sociales para recordar al que muchos consideran su "padre científico".

En una de sus últimas entrevistas, concedida a Granada Hoy, decía: "He dejado creada una Escuela muy potente de donde han salido trece catedráticos y creo que he abierto la Medicina Legal moderna a otros campos como la genética o la toxicología médica. En fin. Además, me siento querido y respetado en mi profesión, que todavía ejercito cuando privadamente alguien requiere mis servicios".