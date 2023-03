Mejoras en la climatización del centro cívico del distrito Norte de Granada tras diez años de petición vecinal

El Ayuntamiento de Granada ha cumplido una histórica demanda del distrito Norte con la mejora de la climatización del Centro Cívico Encarnación Olmedo, una actuación que los vecinos de la zona llevan más de diez años pidiendo. El concejal de Mantenimiento y presidente de la Junta de Distrito Norte, que esta mañana ha visitado el desarrollo de los trabajos, ha enmarcado la actuación “en el objetivo de dignificación del barrio que este equipo de gobierno se marcó cuando llegamos a la Alcaldía, hace apenas año medio”.



“Este centro cívico es un espacio de referencia dentro del distrito Norte, un lugar de encuentro, de reivindicación, de ocio y de disfrute de los vecinos y vecinas de la zona, pero tenía una gran limitación de uso, especialmente en verano, cuando el calor resultaba insoportable”, ha explicado el edil. “El equipo de gobierno ha sido sensible a esta demanda largamente reivindicada por parte de los vecinos y el pasado miércoles 1 de marzo comenzamos los trabajos para dotar al salón de actos de una instalación de aire acondicionado anticipándonos al verano”.



El objetivo fundamental de esta nueva instalación, cuyo presupuesto es de 29.387,69 euros, es, según ha incidido Calvo, mejorar la funcionalidad del salón de actos para el desarrollo de los talleres y actividades que normalmente tienen lugar allí y que favorecen la integración y participación de las personas del barrio. “Hablamos de un espacio que diariamente utilizan una media de 90 personas y una media de 1.800 personas al mes para diferentes actividades, por lo que para este equipo de gobierno era prioritario que no se tuviesen que enfrentar un verano más a unas altas temperaturas que pueden llegar a ser muy molestas”.



Tras mostrase “satisfecho y orgulloso” con la actuación, Jacobo Calvo ha destacado que “el objetivo no solo es la climatización para mejorar la confortabilidad de los vecinos y vecinas de Norte, sino que también persigue el reto en el que llevamos trabajando desde que llegamos al equipo de gobierno, que es la mejora de la eficiencia energética”. Con esta finalidad medioambiental, el edil ha recordado otras actuaciones que el Ayuntamiento está llevando a cabo en espacios públicos como la Biblioteca del Salón, la Biblioteca Pública Almudena Grandes de Las Palomas, el edificio de Servicios Sociales del Zaidín o la propia Casa Consistorial de la Plaza del Carmen.



Con una superficie aproximada de 370 metros cuadrados, el salón de actos del Centro Cívico Encarnación Olmedo ya dispone de una instalación de calefacción mediante caldera de gasóleo y fancoils. Ahora, con esta actuación, se va a dotar al espacio también de una máquina exterior, tipo RoofTop de cubierta, con una capacidad de 70 kW y ubicada en el patio exterior, desde donde parten los conductos metálicos de impulsión y retorno de aire hacia el interior del salón.



El funcionamiento de la máquina y del sistema de climatización quedará totalmente integrado en el sistema de control y automatización de instalaciones del Ayuntamiento de Granada para poder conjugar confort térmico y eficiencia energética, tal y como marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, en este caso con el ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles.



Jacobo Calvo, quien ha informado de que todas las actividades fijas programadas en el Salón de Actos del Centro se actos se han reubicado, hasta que finalicen las obras, en espacios propios municipales -pista deportivas y salas multiusos- y otros cedidos por la Facultad de Ciencias del Deporte de la UGR, ha detallado otras de las intervenciones que el Ayuntamiento ha ejecutado en el distrito en el último año y medio, como mejoras en barrio de la Paz, el plan asfáltico en Casería de Montijo, el nuevo césped en Parque de Nueva o la inclusión también del entorno de Luz Casanova en el Plan Asfáltico en 2023. “En definitiva, un trabajo coordinado entre las diferentes áreas para dignificar este barrio y dotarlo de equidad en prestaciones y servicios”.