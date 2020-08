Mejores programas para editar PDF online

En cuanto a aplicaciones de escritorio, sin duda, la mejor y más completa es PDFelement; aunque esta herramienta no es gratuita. Sin embargo, puedes encontrar una versión para Windows y una versión de editor PDF MAC para usar en tu computadora Apple.

Un editor online, sin embargo, puede no ser muy útil en algunos casos, pero si quieres editar un documento específico, sin tener que descargar ni pagar nada, puedes utilizar cualquiera de las siguientes opciones de editores PDF online.

Editores PDF online gratuitos para tus documentos

PDFBuddy

Muchos consideran esta aplicación como el mejor editor PDF online, debido a que es muy completo y te permite, además, guardar imágenes y firmas para utilizarlos nuevamente cuando sea conveniente para ti.

Con este editor que, además es increíblemente fácil de usar, puedes añadir todo tipo de objetos, firmar los documentos y compartirlos si así lo deseas, por lo que es útil si lo que necesitas es distribuirlo o enviarlo a alguien en específico después de que esté editado.

Como contra, se trata de una app que otorga una resolución de imagen muy baja, por lo que no es conveniente si necesitas tener imágenes de alta calidad.

DocHub

De la misma forma que el anterior, se trata de un editor de PDF que cumple muy bien y es sencillo de usar; además, funciona muy bien con el teléfono y permite, además, interactuar con Google Drive o Dropbox si lo necesitas.

Al igual que el anterior la resolución es muy baja.

CutePDF editor

Este editor se preocupa mucho por la seguridad de sus usuarios, por lo que cuenta con un sistema de seguridad bastante sólido que te permite editar tus documentos de manera segura. Se trata de un editor basado en la nube y además te permite crear formularios y extraer los datos de los PDF.

El principal problema es que no posee funciones avanzadas de edición y no permite trabajar con documentos de tamaño mayor a los 10 MB. Esto hace que este editor no sea una buena opción para quienes necesiten editar en cantidad y mucho menos si necesitas opciones avanzadas.

Editar PDF online es sencillo

Con cualquiera de estas aplicaciones puedes hacer todas las modificaciones a tus PDF en mayor y menor grado. Actualmente, la mayoría de los usuarios afirman que PDFBuddy es el mejor de su clase, pues contiene todas las opciones avanzadas y es muy fácil de usar.

De cualquier manera, si necesitas editar PDFs constantemente te recomendamos usar aplicaciones de escritorio como PDFelement para tener una opción confiable siempre a la mano en caso de necesitarlo. PDFelement posee todas las opciones de edición de PDF, que están disponibles para ti con un solo pago. Con una licencia podrás acceder de por vida a todas las funciones de la aplicación.