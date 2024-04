Miguel Ríos: "Pedro Sánchez no puede dejar la presidencia porque tiene que reconocer al Estado palestino”

Siguen las muestras de apoyo a Pedro Sánchez y, de nuevo, desde el lado granadino. Si hace unos días parte del partido de la provincia se trasladaba a Madrid para acudir junto al resto de la militancia a las puertas de Ferraz, ahora figuras de la cultura como Miguel Ríos o Luis García Montero se han unido, junto a otros nombres, en un llamamiento público "contra la cultura del odio”, como explicó el director del Instituto Cervantes en la lectura de la convocatoria del acto, que ha contado también con la presencia de los líderes de CCOO y UGT.

Por su parte, el rockero ha señalado que Pedro Sánchez no puede dejar la presidencia porque “tiene que firmar el decreto por el que se reconozca al Estado Palestino”. “Pedro Sánchez ha sido el político que ha puesto en el frontispicio de su pensamiento a los ciudadanos de Gaza”.

El artista ha finalizado el acto poniendo melodía a un poema de Luis García Montero, realizado durante la Guerra de Irak. "En ese momento, la sociedad se movilizó contra la barbarie y no pudimos pararla, pero ahora debemos seguir luchando para que esta sí se pare y se reconozca al Estado Palestino ya", ha concluido.

La actriz Marisa Paredes, también presente, ha afirmado que "es emocionante ver por fin que la gente sale a la calle y que hacemos actos de apoyo a Pedro y a la democracia. Era terrible esa sensación de soledad, de impotencia, de dolor, de desesperación de ver que no se hacía nada. El país está en un momento peligroso de verdad y hay que salir a la calle y gritar que no queremos volver a atrás", ha pronunciado

También ha mostrado su apoyo, aunque de forma epistolar, Pedro Almodóvar, quien ha afirmado que "no nos merecemos a Pedro Sánchez como tampoco nos merecimos a Manuela Carmena en la alcaldía de Madrid", ha escrito el cineasta manchego".

Por su parte, Luis García Montero ha asegurado que "el uso de la cultura del odio degrada la convivencia y rompe los mejores deseos sociales de la libertad y el funcionamiento institucional. El fanatismo invade las calles y provoca que las instituciones y los poderes del Estado pierdan las razones de su legitimidad, asumiendo una muy peligrosa deriva partidista. Sufrimos una interesada política de la crispación por sectores políticos que no aceptan los resultados electorales y que se niegan a estar fuera del gobierno, y que debido a su rabia asumen poco a poco unos comportamientos que los dejan también fuera de los usos democráticos", ha comentado el director del Cervantes.

También en referencia a la carta del presidente del Gobierno, García Montero ha afirmado que ha abierto "un periodo de meditación y ha comunicado a la gente la necesidad de pensar la democracia, de pensarse en democracia y de meditar lo que está pasando". "Hay dinámicas de contaminación que están deteriorando los ejes fundamentales de la democracia", ha criticado.

Un acto contra la "cacería inhumana" de la derecha

También ha participado en el acto el novelista Benjamín Prado, que ha empezado su intervención mencionando a Almudena Grandes, y que ha provocado los aplausos del público al preguntar si la derecha "se ha preparado para cuando Sánchez mañana diga que sigue" y se ha dirigido al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, al que ha criticado que dé lecciones si "veraneaba con un narcotraficante". "Esto es un acto de apoyo de apoyo a un presidente cuyo gobierno se ha ocupado precisamente de no decirle que no a quienes tenían una pensión baja, a quienes no tenían respetados sus derechos, a minorías LGTBI, a personas con una paga insoportable, a la sanidad pública, etc. A todas esas personas a las que sí que les dice que no esta derecha opuesta a todos los derechos. Una derecha que lleva cincuenta años gobernando para cuatro amigos y para sus cuentas aquí y en Suiza", ha asegurado.

El escritor ha señalado que a la derecha le da igual la "cacería inhumana" que han llevado a cabo contra Sánchez y ha afirmado que actúan como "maltratadores". "Son inconmovibles. Les da igual que una cacería inhumana como la que llevan a cabo contra el presidente Sánchez termine por afectar su parte humana. Tengo una noticia para ellos, el presidente Sánchez tiene bazo, dedos de los pies, intestino grueso y seguramente corazón. Actuáis como maltratadores, cosificáis a la gente, la convertís en monstruos y después dais el mensaje de que a los monstruos se les puede dar sin ningún problema porque son monstruos. Son políticos maltratadores", ha sostenido.