Vídeo: así está el Mirador de San Nicolás de Granada esta tarde de desescalada

Las imágenes estos días del Mirador de San Nicolás sin su tradicional bullicio eran la mejor imagen de la Granada confinada. Ahora, con la fase 0 de la desescalada, los granadinos que viven en un radio de un kilómetro han podido volver a ver las mejores vistas que ofrece la ciudad de Granada a la Alhambra.

Desde el 2 de mayo las personas adultas se han sumado a los niños y sus padres y pueden salir a la calle a dar paseos o practicar deporte de manera individual.

Un reciente informe técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que no se ha demostrado que el COVID-19 se transmita por el aire, pero sí se contagia a través de las partículas que puede esparcir un infectado al toser o estornudar. Es por ello que, según el Ministerio de Sanidad, es "altamente recomendable" utilizar la mascarilla en lugares cerrados, centros de trabajo y transporte público. Si caminamos por la calle o vamos a ámbitos que se encuentren al aire libre, no será necesaria siempre y cuando no haya aglomeraciones.