Moción para llevar a la Fiscalía las gestiones para la llegada de los fondos

O entregan la documentación requerida antes del Pleno del viernes, o el Partido Popular buscará el apoyo de la oposición al completo para elevar a la Fiscalía la actuación del alcalde, Francisco Cuenca, y del anterior secretario de la Fundación Lorca y actual ministro de Cultura, José Guirao, en las "posibles irregularidades" en la puesta en marcha del Centro Lorca y de la llegada del legado, según anunció ayer el coordinador del grupo del PP en el Consistorio de la capital, Juan Antonio Fuentes.

La moción busca que el regidor o el ministro faciliten a todos los grupos del Ayuntamiento los anexos que recogen las negociaciones privadas entre la Fundación García Lorca y La Caixa, así como las negociaciones para la llegada del legado del poeta a la ciudad. Fuentes no entiende que si Cuenca firmó esos documentos, les niegue su entrega aludiendo que no los tiene. Tampoco comprende que el alcalde no haya sometido al debate en la comisión de Cultura los acuerdos llevados a cabo por el consorcio Lorca cuando todos los grupos apoyaron de forma unánime el control municipal de este, ni la falta de sometimiento previo de estos informes al Abogado del Estado.

El PP denuncia que no conocen el contenido de los acuerdos del consorcio como "el expediente de reintegro de la subvención que la Junta de Andalucía le da al Centro Lorca, que no se ha justificado, así como el proceso penal de la Audiencia Provincial de Madrid contra el anterior secretario general de la Fundación", José Guirao, por el que "ha sido condenado". También se preguntó que si el legado viene solo para tres años, transcurrido ese tiempo qué pasará, y si ese periodo se debe al "pago a los casi tres millones de euros que la Fundación le debe a La Caixa". El PP retirará la moción en caso de recibirla antes del viernes y ver que todas las actuaciones del consorcio están sujetas a la ley.