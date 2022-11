¿Y si el Mundial de fútbol de Qatar se hubiera celebrado en Granada?

Superficie que ocupa el emirato de Qatar: 11.581 metros cuadrados. Superficie que ocupa la provincia de Granada: 12.531. Sí, Granada es más grande que Qatar, así que ¿se imaginan que en la provincia se jugara un Mundial de fútbol de 32 selecciones, con sus respectivos estadios de 40.000 personas mínimo, y sus 32 campos de entrenamiento normalmente en recintos de lujo? Es una de las aberraciones de esta Copa del Mundo de fútbol, ya no solo por el dispendio y el capricho de los jeques qataríes, tampoco solo por las decenas de miles de muertos que ha costado la construcción de los estadios y las condiciones deplorables de trabajo denunciadas por múltiples ONG, o el escaso y nulo respeto por los derechos humanos del pequeño país del golfo Pérsico. Es organizar el mayor evento deportivo del mundo tras unos Juegos Olímpicos no solo en un país más pequeño que Granada, sino además, en un área cuyo estadio más alejado del centro de la capital es 57 kilómetros: es decir, sobraría hasta provincia.

Qatar gana a Granada en muchas cosas, quizás las más importantes como el dinero. Básicamente, la plata lo ha podido todo, incluso mover las fechas de una Copa del Mundo de fútbol del verano al invierno boreal (es falso eso de que se dice que este es el primer Mundial en invierno: es el primer Mundial en el invierno del hemisferio norte). El emirato ha podido hacer esto gracias a que tiene una renta per cápita de 82.877 dólares por habitante, que en Granada son 19.885. Eso sí, las diferencias de redistribución de la riqueza son abismales entre ambas.

Además, Qatar tiene más habitantes que Granada, como se podía esperar, pero no tanto como parece. La provincia cuenta con 921.338 habitantes mientras que el emirato suma 2.795.484 en total, menos que por ejemplo Madrid y que Barcelona y su área Metropolitana. Teniendo en cuenta que es el país más pequeño en organizar una Copa del Mundo fue Suiza en 1954, en aquella fecha ya el país helvético rozaba los cinco millones de habitantes en una extensión de territorio tres veces mayor que Qatar (y que Granada).

Por ahí, podría parecer lógico un Mundial en este país árabe. Es en el comparación territorial donde se pueden observar las aberraciones espaciales de esta Copa del Mundo. Para empezar, los estadios del Mundial de Qatar son ocho, seis de ellos de entre 45.000 y 44.000 espectadores, uno de 69.000 y el de la final, de 89.000 butacas. Ahora piensen en lo que sería tener esa cantidad de estadios, con esa capacidad, y los últimos avances arquitectónicos y tecnológicos a una distancia máxima de Granada capital de 57 kilómetros, de Puerta Real hasta Loja como muy lejos. Ni Guadix ni Motril ni Almuñécar o Baza estarían lo suficientemente cerca en coche de Granada como la sede más alejada de Doha, la capital de Qatar, del estadio más alejado de esta Copa del Mundo.

Es decir, si extrapoláramos a Granada, si la provincia fuera un emirato con los petrodólares y quisiera organizar un Mundial de fútbol como este, atendiendo a que en Qatar las ciudades escogidas son también las cinco más pobladas de la nación, en el radio máximo de 57 kilómetros habría estadios en Granada capital, Armilla, Maracena, Las Gabias y Loja. Calcadito casi a Qatar: municipalidades del Área Metropolitana de la capital Doha y una sede más alejada.

Pero no solo eso. En Doha hay dos sedes que no son las principales, con lo que Granada no sería la sede ni de la inauguración ni de la final, si no que los dos estadios más grandes serían el de Loja ('equivalente' al la sede de Al-Khor) y el que habría en Maracena (tercera ciudad más grande como lo es Lusail en el Mundial de Qatar, evidentemente teniendo en cuenta todas las diferencias de población y económicas). En este último estaría el estadio de la final.

Además, sería como que Granada capital acogería dos estadios, atendiendo a la 'lógica' de la distribución de estadios de este Mundial, y Armilla tendría tres de los campos de fútbol de esta Copa del Mundo. Una locura que los qataríes pensaron que podrían hacer, que han hecho, pero a un coste vergonzoso desde su designación en el año 2010, con informes de compra de votos y dudas sobre la idoneidad de celebrar la gran cita futbolística del planeta en Qatar. Un Mundial que está llevando al fútbol a una de las mayores infamias de su ya camino de bicentenaria historia.