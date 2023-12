La magia de la Navidad: El acto de generosidad de una peluquera de A Coruña con un granadino sin hogar

No todos los días se encuentra uno con su ángel de la guarda aunque sí puedes hacerlo en cualquier rincón de este mundo. Y eso le ha ocurrido a Ismael, un joven granadino de treinta años que se encuentra en una situación de desamparo en A Coruña.

Este joven topó con Eliane Martins do Prado, dueña de una peluquería en la ciudad gallega y quiso tener un gesto amable con Ismael. La peluquera vio a este hombre sentado en un banco frente a su negocio de O Burgo, en A Coruña, a la hora de bajar la persiana de su negocio, pero decidió invitar a Ismael a un café en el interior de su local. Con la mejor de sus intenciones quiso darle una "nueva oportunidad" a un hombre que vivía en la calle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eliane Martins Do Prado (@peluqueriaeliane)

En el vídeo, que la peluquería ha publicado en Instagram y en TikTok, se puede apreciar que Ismael, por su situación personal, tenía las uñas amarillentas, largas, la barba y el pelo de la cabeza descuidado y con nudos, pero esta peluquera, sin apenas saber su nombre, decidió afeitarle, lavarle y cortarle el pelo al joven granadino.

No es la primera vez que Eliane ayuda a alguien sin hogar con la higiene, pero sí es la primera vez que lo publica en las redes sociales. En el vídeo se aprecia el cambio de imagen. Además, Martins do Prado no contenta con la ayuda ya ofrecida, decidió comprarle ropa nueva como botas y una chaqueta.

"Yo no hice preguntas, simplemente quise que se tomara su café tranquilo", ha explicado la mujer en una entrevista para Informativos Telecinco. "Solo pregunté que si quería cortarse el pelo y ya ves todo lo que pasó", zanja Eliane.

Eliane Martins do Prado lo hizo sin buscar nada a cambio. Además, la mujer explica que Ismael no paraba de darle las gracias y con la viralidad del vídeo ha aprovechado para decirle al mundo que hay que ser más empáticos con el resto e invita a ser amable como bandera.

Por último, Eliane decidió subir la historia de Ismael a redes sociales para compartir con el resto de mundo su situación. No tardó en hacerse viral, en salir en periódicos regionales y, rápidamente, la historia saltó a la pequeña pantalla. Esto ha permitido que la familia de este granadino haya podido saber de él después de dos años sin noticias. Los seres queridos han disfrutado un rato, a través de una video llamada con Eliane, de Ismael con una charla.