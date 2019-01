Una Navidad de traca y petardos

Las ventas de Navidad son las que prácticamente mantienen el negocio, que durante el resto del año se mantiene estable, pero no vive las cotas de venta que se producen en estas fiestas. En Granada hay en torno a cinco establecimientos más que venden pirotecnia, cuenta Manuel, aunque recalca que La Traca es la única especializada. Ellos no venden nada que no tenga que ver con la pólvora.

En días de fiesta el sonido de los petardos es casi una obligación social, pero en Navidad no hay día señalado en el que el ‘olor’ a hielo no comparta la calle con el de la pólvora. Entre petardos y tracas existe un sin fin de opciones para quienes disfruten tanto de encender la mecha como de ver todos los efectos visuales que ofrecen algunas de las propuestas de las pirotecnias.

Qué no hacer con un petardo en las manos

Fuentes del 112 Andalucía insisten en que siempre que se encienda una mecha hay que tener en cuenta que los petardos hay que lanzarlos siempre lejos de objetos que impidan su ascenso y no encenderlos cerca de otros artificios; evitar guardarlos en los bolsillos y no situar ninguna parte del cuerpo por encima o delante del cohete. No hay que lanzarlos a otra persona, a animales o a cosas y lejos de todo tipo de mobiliario urbano. Nunca colocarlos dentro de botellas o latas, ni dispararlos si están defectuosos. Al encenderlos, hay que retirarse rápido. Si fallan, se debe esperar 30 minutos para acercarse y si la mecha no está intacta, hay que inutilizarlos metiéndolos en agua durante al menos 8 horas.