Reacciones a la suerte del Niño en Granada: "He vendido alegría"

"No se todavía los que he vendido pero he vendido alegría, con eso me quedo", así de feliz se mostraba unos minutos después de conocer que había vendido el segundo premio del sorteo del Niño Lucía Rodríguez, aunque todo el mundo la conoce por Luci, de la Librería Alfahuara de Granada, en cuyo punto de administración de lotería ha vendido el número 72.289.

Y esta Navidad están en racha. Han vendido también el primer premio de la Lotería Nacional y ahora este segundo premio del Niño, por lo que reconoce que están "de suerte". "Me hacía mucha falta dar premios, llevamos 50 años desde que empezamos con las quinielas, ahora empieza la buena racha", asegura entre el bulllicio en el establecimiento a la espera de que Loterías y Apuestas les confirmen los décimos vendidos en su establecimiento. Lo que sí confirman es que ha sido todo venta por máquina.

Un segundo muy repartido

La suerte ha caído este Día de Reyes en Granada con el segundo premio de la Lotería del Niño. El 72.289 se ha vendido en diferentes administraciones de la provincia, llegando a seis municipios, incluida la capital, donde se ha vendido en dos administraciones.

Este segundo premio, con 75.000 euros al décimo, ha vuelvo a venderse en la administración del Centro Comercial Nevada (Armilla) y en la papelería Jofi de Almuñécar, que también repartieron suerte en el sorteo extraordinario de Navidad del pasado 22 de diciembre.

El 72.289 se ha vendido en Láchar (Mediodía,48), en el centro comercial Alcampo de Motril, en la administración de Portón de Tejeiro en la capital y en el centro comercial Nevada Shopping de Armilla. También en la administración de la calle Juan XXIII de Deifontes, en la Avenida de Andalucía en Almuñécar (papelería Jofi) y en la Acera del Darro de la capital, en la administración del edificio Zaida.