Normalidad sin incidencias en la primera jornada de paro del transporte en Granada

El primer día de huelga en el sector del transporte de carretera en Granada ha transcurrido sin incidentes, sin manifestaciones, sin piquetes, y sin ninguna situación que pudiera indicar que el sector se encuentra realizando movilizaciones para demandar una mejora de sus condiciones.

El día ha sido tranquilo en las principales plataformas logísticas de la provincia, en las que no ha habido que lamentar incidentes. MercaGranada, punto neurálgico de las movilizaciones llevadas a cabo el pasado mes de marzo, era este lunes una balsa de aceite en la que se mantenía un muy ligero dispositivo policial por si era necesario actuar. Aunque, finalmente, no ha ocurrido nada.

"Total normalidad", han confirmado los portavoces del mercado granadino. En las inmediaciones del recinto no se han concentrado manifestantes, no ha habido piquetes y las empresas han operando con normalidad. También lo han hecho los negocios, que no han visto mermada su cantidad de mercancía recibida.

No obstante, la ausencia de problemas en estas primeras horas no significa que no pueda haberlos en el futuro, ya que el anterior paro, convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, también empezó sin incidentes y se recrudeció con el paso de los días.

José Rodríguez, portavoz de la Plataforma en Granada, insistía este domingo que el paro "sigue en pie" y que la única acción que se aplazaba para este lunes era la marcha que partiría y finalizaría en Mercagranada recorriendo por el camino distintos puntos del centro de la capital. Una movilización que, según varias fuentes, podría producirse o este martes o este miércoles, siempre y cuando los camiones regresen de Madrid a la capital nazarí.

"Voy con la maleta hecha hacia la capital", decía Rodríguez, con la intención de participar en las protestas de este lunes, donde unos 700 transportistas de la provincia han acompañado a otros camioneros de toda España. Hasta que no se produzca el regreso de estos vehículos las manifestaciones no tendrán su réplica en la ciudad de la Alhambra.

Los transportistas que sí se han quedado en Granada y han secundado las protestas no lo han hecho en caravanas o en marchas sonadas, sino en su lugar han informado a compañeros o han dejado su camión aparcado como forma de presionar al Gobierno de la nación.

"Tenemos permiso de Subdelegación desde el día 14 de noviembre hasta el 2 de diciembre para manifestarnos", explicaba el portavoz, por lo que a lo largo de esas casi tres semanas la caravana podría volver a arrancar en cualquier momento. Bastaría, según detalla Rodríguez, con avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con 24 horas de antelación, para que estas puedan establecer el dispositivo de seguridad adecuado.

El Ayuntamiento de Granada ya tiene preparado un amplio dispositivo formado por 90 agentes de Policía Local, que reorganizarán el tráfico durante el tiempo que duren las manifestaciones. El objetivo, evitar incidencias y garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad. Aunque este lunes no ha sido necesario desplegarlo.

El Consistorio también tiene previsto un desvío parcial o total del itinerario de las líneas 4, 5, 9, 11, 21 y U3 de autobús urbano entre las 10:00 y las 13:00 horas, franja horaria en la que se producirían las manifestaciones, a la espera de que estas inicen

Los camioneros tienen la autorización de la Subdelegación del Gobierno en Granada de poder realizar movilizaciones que partan desde la Carretera de Córdoba frente a MercaGranada y transcurran por la Avenida de Andalucía, Cruz del Sur, Camino de Ronda, Rotonda de la Aviación Española, Avenida Fernando de los Ríos, Avenida de la Ciencia, Eudoxia Piriz, Rotonda de Neptuno, autovía GR-30 dirección Jaén, salida Rotonda del Timbre, Avenida de Andalucía y regreso a la Carretera de Córdoba.