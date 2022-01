Nuevo protocolo Covid en los colegios de Granada: ¿Quiénes están exentos de cuarentena?

Los escolares de Granada que hayan sido confirmados como positivos en los 90 días anteriores y aquellos con la pauta completa estarán exentos de cuarentena aunque sean contacto estrecho. Esta medida, que también afecta a profesorado y personal de colegios e institutos, se recoge en el nuevo documento de Salud para la gestión de casos y que establece las actuaciones ante sospecha y confirmación de un positivo. Este documento se remitió el pasado jueves a los 687 centros educativos de Granada.

El texto determina la necesidad de "adaptar las actuaciones ante la aparición de casos" en el contexto de la sexta ola y cuando ya se trabaja en tratar el Covid como una enfermedad endémica. La nueva norma se plantea "de cara al segundo trimestre" y reconoce que "se pueden producir situaciones muy diversas".

El documento de Salud sí establece que si un menor presenta síntomas no debe asistir al centro educativo. Los no vacunados convivientes de un confirmado o que tenga un test de farmacia positivo realizarán cuarentena. No será así para quienes tengan la pauta completa (todavía muy pocos en Granada, ya que la vacunación en escolares comenzó a mediados de diciembre) o que hayan pasado la enfermedad en los últimos tres meses.

También se establece que el alumnado menor de doce años asintomático que sea contacto estrecho de otro escolar positivo no realizará cuarentena "excepto indicación epidemiológica".

Los directores de los centros consultados han indicado que el documento no resulta claro a la hora de gestionar los casos, y que ellos carecen de información sobre qué alumnado está vacunado o no.

Según el portal con información sobre el Covid del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) de 0 a 4 años se han registrado en Granada 4.269 casos. Entre los 5 y los 11 años se contabilizan otros 9.271, mientras que en la horquilla que va de los 12 a los 19, son 15.825 los casos de los que se tiene constancia. El documento de saludo indica que en el 99,5% de los casos el cuadro ha sido leve y que un 50% de la población escolar contagiada de la que se ha tenido conocimiento ha sido asintomática.