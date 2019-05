Obligan a un banco a devolver más de 25.000 euros por falta de transparencia en un préstamo

La Audiencia de Granada ha ratificado una sentencia que obliga a una entidad bancaria a devolver a un cliente más de 25.000 euros y a recalcular en euros el cuadro de amortización de un préstamo multidivisa que fue solicitado en yenes japoneses.

Este tipo de préstamos se basan en la apreciación o depreciación de una moneda extranjera con respecto al euro y, "por la falta de transparencia en el desarrollo del contrato", se obliga a la entidad financiera a que la hipoteca se devuelva únicamente en euros y teniendo en cuenta las cuotas ya abonadas, según han detallado desde el despacho Martínez-Echevarría Abogados, que ha llevado el caso.

El prestatario había solicitado 123.000 euros de hipoteca y la amortización de capital, tras casi nueve años de abono de cuotas, no había bajado el capital pendiente. Esta circunstancia se produjo cuando el cliente cambió a euro la divisa de su préstamo, algo que permite de manera unilateral este tipo de producto si las condiciones no le son favorables. Una vez cambiado a euro el préstamo, la sorpresa llegó cuando no se tenían en cuenta los más de 25.000 euros que ya había amortizado.

La reclamación se ha basado en el carácter abusivo de este tipo de préstamos, donde el usuario bancario no contaba con la información contractual suficiente.

La audiencia estima que no se cumple la normativa bancaria vigente, que no se advierte de los importantes riesgos de este tipo de operaciones y que los cambios de divisas y sus fluctuaciones no eximen al banco de realizar una información precontractual suficiente, certificada y con garantías, según relatan desde el despacho de abogados.

De hecho, esta obligación precontractual es tan sustancial que no anula la limitación del riesgo, aunque la reclamación se produjera seis años después de la firma de la hipoteca; evitando cualquier tipo de argumentación basada en la caducidad de la reclamación o en la prescripción de plazos legales para este tipo de procesos.

Con todo esto, además de considerar los 25.000 euros que, entre amortización e intereses, ya había abonado el prestatario, el banco tendrá que recomponer un cuadro de pagos que rebaje el capital pendiente hasta los 98.000 euros.