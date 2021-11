Octubre: del peor mes de la pandemia en Granada a casi el mejor y con normalidad

Otoño sin vacunación versus otoño con vacunación en un dos datos: 97,4% menos de contagios y un 93,4% menos de ingresados hospitalarios. Y eso sin contar con que las muertes derivadas de esas infecciones, que se producen al mes siguiente, son un 99,47% menos. Y con normalidad, con las calles hasta arribas, los bares llenos, las discotecas sin dejar espacio vital y con los estadios llenos. Estas son las diferencias abismales que han hecho que este recién finalizado mes de octubre haya pasado en un año de ser el peor de toda la pandemia en contagios y hospitalizaciones, al mejor de casi toda la pandemia con la vida siendo la de antes. Solo supera esta situación junio y julio pero del año pasado, los meses posteriores al gran confinamiento por el coronavirus. Sí, este ha sido definitivamente el mejor periodo de la pandemia.

La diferencia de un año para otro es increíblemente significativa. En octubre de 2020 se hacía una vida 'medio normal' aunque existían aún las limitaciones de aforo, sobre todo en la restauración y ocio nocturno, los grandes eventos multitudinarios estaban cerrados al público, y había horarios de cierre definidos sobre todo por la noche. Y con todo eso, el virus explotó en su peor dimensión en Granada con los peores datos de la pandemia con 19.232 contagios, que al mes siguiente tampoco bajaron mucho (16.830), y que obligaron a la Junta a restablecer el toque de queda y un semiconfinamiento en el que las actividades no esenciales cerraron. Además, se imponían los cierres perimetrales de las provincias.

Ahora, un año después, y con ya dos meses casi completos de normalidad, en Granada octubre se ha cerrado con solo 503 casos diagnosticados (a falta de una actualización solo de tres días en el IECA), lo que supone una reducción del 97,4%, también una caída en la nueva hospitalización pasando de 688 ingresos a 31, que en las UCI ha sido de 27 a 4 (al mes siguiente eran 102 ingresos totales), y que en situación real de los centros asistenciales se refleja en una diferencia de 315,7 personas ingresadas de promedio a 20,7. Una reducción del 93,4%. En el capítulo de muertes, para hacer la comparativa con el año pasado, hay que irse al dato de noviembre por el decalaje de varias semanas. Así que los diagnósticos de octubre de 2020 conllevaron 379 fallecimientos en noviembre. Este octubre se cierra con dos decesos diagnosticados, que se corresponden a los 1.240 contagios de septiembre.

Los datos que contrastan del Covid el pasado mes de octubre es que se cerrado con la menor cifra de curados precisamente en un año, 925, una cifra por debajo del millar que no se producía desde septiembre de 2020. Pero claro, es que la reducción de contagios conlleva menos casos activos y menos personas por curarse. Otro dato que puede ser malo, pero que no tiene por qué serlo, es que octubre fue el mes en el que menos vacunas se pusieron de toda la campaña. Pero claro, la inmunización masiva ha terminado y lo lógico es que así sucediera. El mes se cerró con la tampoco despreciable cifra de 46.323 vacunas administradas. Para noviembre el dato, además, se presupone inferior ya que será el primero completo sin un vacunódromo abierto en la provincia desde el mes de febrero.

El desplome de cifras desde que se acabó el verano es demoledor en todos los sentidos, y tiene una clara y única explicación: las vacunas. A finales de agosto ya prácticamente toda la población a partir de 16 años ya estaba vacunada al completo, lo que ha hecho pasar de los 6.088 contagios de agosto a los 503 de este mes, un 91,74% en apenas dos meses, de una media de 128,5 personas hospitalizadas a 20,7; y de la muerte de 29 personas a 2.

El ejemplo queda además en que la quinta ola, generada en buena parte por el final del curso académico, y que hizo que el reservorio vital del SARS-CoV-2 fueran los menores de 30 años, se generó en este colectivo no vacunado. Entre junio y julio se doblaron los contagios y la hospitalización volvió a superar el centenar de personas. Si no llega a ser por la vacunación, las cifras hubieran sido peores pero al existir protección en los colectivos más vulnerables, los aumentos se quedaron en las excepciones (la vacuna no es esterilizante) y personas no vacunadas. Una vez los jóvenes pasaron por las enfermeras de la salud pública, todos los datos se vinieron abajo.

Otro de los efectos de las vacunas es la prevención de la aparición de síntomas graves, y en última instancia, de la muerte. Y aquí los datos también son muy reveladores de la situación actual de la pandemia en Granada. En los dos últimos meses se notificaron 29 muertes en la provincia. Pues de todas ellas, el 72,5% se corresponden a pacientes de larga duración, es decir, de personas que se infectaron antes del 1 de septiembre (es decir, 21 fallecimientos). Solo ocho pacientes, 6 en septiembre y 2 en octubre) fueron diagnosticados y encontraron la muerte por Covid-19 en los últimos 61 días. Y todo apunta a que, conforme se mantengan, o aunque sea crezcan un poco los casos, las muertes se irán convirtiendo en una excepción.

Eso sí, la vigilancia ha de mantenerse. Se viene de una gran normalidad en los dos últimos meses, a los que ha acompañado el buen tiempo hasta prácticamente este fin de semana. El frío, y con él el aumento de enfermedades respiratorias y la generalización del ocio en interiores, aumentarán con casi total seguridad estos registros. Pero Granada llega de una base de contagios baja y cualquier repunte, aparte de que debe influir menos en la hospitalización, será inferior a otras veces. Después de un año, los granadinos recuperan el otoño que les robó el Covid en 2020.