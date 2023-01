Operación policial en el Cerro de San Miguel de Granada contra enganches ilegales y drogas

Medio centenar de agentes de la Policía Local y Nacional de Granada desarrollan desde primera hora de esta mañana un dispositivo especial contra los enganches ilegales a la red de suministro eléctrico y de abastecimiento de agua en el entorno de San Miguel Alto y el Sacromonte, y de forma más concreta en las casas-cueva de la zona. Algunos de sus habitantes han denunciado, en testimonios a los que ha tenido acceso esta redacción, que a algunos vecinos se les ha retenido en el interior de sus viviendas.

Según fuentes policiales, el operativo se ha desplegado en una zona donde existen distintas viviendas ocupadas, tipo casa-cueva, y que los agentes tratan de hacer un censo sobre las mismas. En el dispositivo participan además técnicos y operarios de las empresas eléctrica (Endesa), de aguas (Emasagra) y de limpieza (Inagra).

Los primeros tratan de detectar enganches y conexiones ilegales tanto a la red eléctrica -asociados también al cultivo de marihuana- como a la de suministro hídrico, además de buscar a personas fugadas de la justicia o con asuntos pendientes con ella. Mientras tanto los operarios de limpieza trabajan en la retirada de enseres acumulados en este entorno. De momento no hay cifras ni balance sobre esta operación.

Según algunos testimonios que han llegado a la redacción de Granada Hoy, se han desplegado ocho furgones policiales y se ha acordonado la zona para no dejar pasar a nadie a partir de la ermita de San Miguel Alto. También se han bloqueado el resto de accesos al lugar de la intervención.

Algunos vecinos han denunciado que no les dejaban salir de sus casas y que incluso los técnicos han llegado con motosierras para cortar árboles. "Esto es parte de un desalojo encubierto, que tiene como objetivo seguir construyendo una ciudad para el turismo. Forma parte de la ofensiva particular que el Ayuntamiento de Granada, con Paco Cuenca a la cabeza, está llevando a cabo contra el derecho a la vivienda. No pueden tolerar que haya gente habitando viviendas fuera de las dinámicas del capital inmobiliario", ha indicado un grupo de vecinos. Por ello, y a modo de protesta, se ha convocado una concentración en la propia ermita de San Miguel Alto este mediodía.