Oposición unánime en el Ayuntamiento de Armilla a la instalación del centro de acogida de inmigrantes en la Base Aérea

Unanimidad absoluta en el Ayuntamiento de Armilla. Desde Izquierda Unida hasta Vox, pasando por el Partido Popular y PSOE, partido al que pertenece la alcaldesa, Loli Cañavate. Todos los partidos políticos representados en el consistorio de la localidad del Área Metropolitana están de acuerdo en hacer pública su total oposición a la construcción de un centro temporal de acogida de inmigrantes en la Base Aérea de Armilla. También se oponen numerosos vecinos, que se dieron cita en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que se quedó pequeño para acoger con comodidad a todos los asistentes a un pleno ordinario que no fue tan ordinario, pues en su penúltimo punto del orden del día, el sexto titulado como asunto de urgencia, estaba recogido la aprobación de una declaración institucional que fue aprobada sin ninguna fisura.

Concretamente, en el documento aprobado se acuerdan dos puntos. En el primero, todos los grupos políticos que forman la corporación municipal piden que "el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desestime dicho proyecto de obra", mientras que en el segundo se señala que se va a informar "de la presente declaración institucional a la Subdelegación de Gobierno de Granada y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España".

Por tanto, Armilla, gobernado por el PSOE en coalición con IU, se une de manera institucional a la oposición al proyecto que también han mostrado los ayuntamientos de Alhendín, Ogíjares, Churriana de la Vega y Las Gabias, todos éstos en manos del PP. Esta es una de las situaciones en las que los intereses de la política hace "extraños compañeros de cama".

Al estar incluida la aprobación del manifiesto en el último punto del orden del día del pleno, hubo que esperar. Los numerosos armilleros que asistieron fueron pacientes y aguantaron casi de forma estoica la discusión de sus representantes sobre temas ordinarios en torno al funcionamiento diario de la localidad, como una moción relativa a una campaña de educación contra el ruido y otra sobre la zona de bajas emisiones en la ciudad de Granada y el Área Metropolitana. También hubo que aprobar la liquidación del presupuesto de 2023 y algún que otro expediente.

Tras más de una hora de tratar el temas municipales, a las 20:08 horas, se aprobó por unanimidad de los 21 concejales el manifiesto que ya había sido acordado el pasado miércoles. Antes, la alcaldesa de Armilla señaló que "el Ayuntamiento muestra su desacuerdo con la construcción de este centro". Cañavate incidió en que "la tipología del terreno no es compatible con la instalación" del centro de acogida, así como en que "las características de los servicios e infraestructuras del municipios no están preparados para asumir este tipo de campamento". También hizo hincapié en que "Armilla es un pueblo solidario, pero de forma proporcionada respecto al número de personas que se pueden acoger". Asimismo, dejó claro que "el campamento no cumple las condiciones para acoger a estar personas, pues el terreno es un secanal".