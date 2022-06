Oposiciones a maestro en Granada, la otra jornada de reflexión

A las doce y media del mediodía, bajo uno de los cipreses del patio que da acceso a Filosofía y Letras, Manuel Baena, opositor, lanza este mensaje. "El proceso selectivo tiene que cambiar". Ve, a su juicio, injusto que se le valore su capacidad para ser maestro (en su caso de Educación Física) por un examen de casi cuatro horas y una exposición ante el tribunal. Le secunda en su reflexión Ana Ansino, que anota que la calificación final depende "del tribunal que te corrija. Debería ser tipo test".

Son dos de los casi 4.000 opositores (concretamente 3.850) que en la mañana de este sábado 18 de junio, jornada de reflexión, estaban convocados a las ocho de la mañana para realizar la prueba escrita de las oposiciones a maestro en las sedes dispuestas en la provincia de Granada. Explican que son más que en anteriores oposiciones porque las de 2020 se aplazaron a causa de la pandemia. Ahora, dos años después, han podido examinarse en un ambiente prácticamente idéntico al de antes del Covid, en aulas en las que no era necesario llevar mascarillas. Es más, el examen se ha adelantado un día por coincidir la fecha inicial con las elecciones al Parlamento andaluz.

"No nos pudimos presentar cuando nos tocaba", refiere Ana, que apunta a que "se nota que hay más gente joven". Mayoría de mujeres y de edades, calcula esta opositora, de entre 25 y la treintena. Lo que busca esta aspirante a maestra es "sobre todo, estabilidad", motivación que, a buen seguro, pueden argumentar el resto de opositores, 36.000 en toda la comunidad. Salen a oposición 2.538 plazas en 466 tribunales repartidos entre las ocho provincias andaluzas.

Junto a Manuel y Ana, Iván García. Asegura que le ha salido "regular". Las opciones de este trío de opositores, que por primera vez se presentaban a una convocatoria, es entrar en la bolsa y esperar acceder a un trabajo como interinos. Antes de la prueba escrita suman meses de preparación. Ana cuenta que llevaba la mitad del temario y que ninguno de los dos temas propuestos en el examen estaba entre los que había estudiado. Manuel, por su parte, explica que aunque lleva desde septiembre con el tema de las oposiciones, el trabajo de estudio se ha concentrado a partir de Semana Santa.

Muy cerca de Filosofía y Letras, también en el campus de Cartuja, decenas de familiares esperan pacientemente a la sombra a que termine el examen en Farmacia. Es una de los cinco centros universitarios en los que Educación ha repartido a los opositores. En esta Facultad están los convocados para la especialidad de Infantil, una de las ocho que componen estas oposiciones postpandemia y que, según distintos sindicatos consultados por este periódico (CCOO, ANPE y CSIF), se han desarrollado al menos hasta mediodía sin incidencias.

"Estoy para acostarme", confiesa Lourdes Sánchez. Opina que el supuesto ha sido "bastante fácil" y ha optado por el tema 23, aunque no estaba entre los que mejor llevaba. Es su primera convocatoria y el objetivo, apunta, es entrar en la bolsa. Para ello deberá aprobar. Lleva desde septiembre y reconoce el cansancio de estos meses de estudio. "El último mes ha sido horroroso", recuerda.

Celia Ariza, que también ha participado por primera vez en las oposiciones a maestro, cuenta que ha tenido que compaginar la preparación de los exámenes con su trabajo en la hostelería. "No he podido dedicarle todo el tiempo", añade, aunque opina que "realmente, si has estudiado, es llevadero". María José Ortega, que también opta a una plaza de Infantil, asegura que le ha salido "medio que" y también explica que sus opciones se centran en entrar en la bolsa. El calor, protagonista de estos días en Granada, les ha dejado exhaustos, apostilla Mari Carmen Baeza, que detalla que ha pasado "muchos nervios". Dentro de las aulas, el aire acondicionado ha hecho más llevadero el trance. "Hacía hasta frío".

La presentación de las oposiciones tuvo lugar el día antes. La convocatoria consta de una fase de oposición (con dos pruebas de carácter eliminatorio), una de concurso y la de prácticas. Sobre las dos pruebas de la fase de oposición, en la primera, la escrita, consta a su vez de dos partes, un supuesto y un tema a desarrollar. En la segunda (a la que se accede si se aprueba la anterior) los aspirantes deben defender su programación didáctica.