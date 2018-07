El PCA 'purga' a Mari Carmen Pérez y la elimina como candidata al Parlamento

No hay partido que no tenga las aguas revueltas a día de hoy. Las turbulencias políticas no son ajenas a una formación como Izquierda Unida, que pese a tener menos eco mediático y se 'esconde' mejor de los focos por su escaso peso en las instituciones la realidad es que las luchas intestinas por el poder están muy activas. Sin ir más lejos en Granada, donde la coordinadora provincial no podrá repetir como cabeza de lista por Granada al Parlamento de Andalucía tras no contar con el aval del Partido Comunista de Andalucía (PCA), del que necesitaba el 75% de los votos de la coordinadora regional -al ser su tercer mandato seguido- además del apoyo de la militancia con el que ya contaba. De hecho, Pérez había ganado las primarias granadinas y hace pocos días había presentado la campaña 'Adelante Andalucía' junto al coordinador provincial de Podemos, José Moreno, con el objetivo de hacer un llamamiento a los votantes para forjar una "izquierda sólida".

El predecesor de Pérez como coordinador provincial de IU, Manuel Morales, denunció en redes sociales lo que considera "una purga sin explicaciones" y achacó esta decisión a que el PCA actúa así porque "Mari Carmen Pérez es independiente, no se debe a nadie y no adula a los poderosos". Asimismo, Morales concluyó su mensaje en redes sociales aludiendo a que "hace falta una revolución democrática en IU" en referencia a las luchas de poder internas que atañen al Partido Comunista. En Granada, durante el proceso de primarias ya se levantaron algunas voces críticas, sobre todo enfocadas por concejales y alcaldes de pueblos de comarcas como los Montes Orientales y el Norte de la provincia que mostraron sus discrepancias con la dirección provincial de Izquierda Unida.

Pérez necesitaba el apoyo del 75% de la coordinadora regional del Partido Comunista

Por tanto, Pérez no podrá concurrir a sus terceras elecciones al Parlamento de Andalucía como cabeza de lista por Granada como ya hiciera en las pasadas elecciones. Su condición de veterana, ocho años como parlamentaria, ha sido su principal impedimento ya que los estatutos del partido le obligaban a contar con el apoyo del 75% de la coordinadora a nivel autonómico. No obstante, se da la circunstancia de que en otras personas sí se ha avalado a candidatos que se presentan por tercera vez a las andaluzas.

A Pérez le tocará ahora buscar encaje dentro de otro organismo al mismo tiempo que prepara la campaña de IU para las municipales en Granada.