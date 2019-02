El PP de Churriana, regido por una gestora a tres meses de las elecciones

Una gestora comanda los designios del Partido Popular de Churriana desde hace dos semanas, y cuando apenas faltan tres meses para la campaña de las elecciones municipales de mayo de este año.

Y la amenaza de fraccionamiento de la formación azul en uno de sus bastiones más importantes de la Vega de Granada es real. Dos bandos: uno el oficialista, encabezado por el actual alcalde de la población, Antonio Narváez, y otro que engloba a los seguidores del anterior regidor, el histórico Vicente Valero, que hasta hace dos semanas presidía el Partido Popular de Churriana de la Vega. Estos están dispuestos a recurrir la decisión de la dirección provincial del PP ante la ejecutiva nacional.

La decisión de nombrar esta junta gestora para el PP de Churriana partió de la Ejecutiva Provincial del partido, encabezada por el candidato a la Alcaldía de la capital, Sebastián Pérez.

El regidor churrianero Antonio Narváez explicó a esta redacción que se debe a que Valero llevaba dos años sin convocar el congreso local del PP, y que la medida tomada por la cúpula de la formación estuvo en todo momento consensuada con Vicente Valero, que en el año 2014 renunció a la Alcaldía de Churriana de la Vega para convertirse en parlamentario autonómico del PP, delegando en Narváez la dirección del municipio.

Sin embargo, este movimiento no ha sentado nada bien entre una buena parte de los afiliados del Partido Popular de Churriana. Al menos 75 de los casi 120 adscritos de la formación pretenden unirse para reclamar ante la Ejecutiva nacional la puesta en marcha de la gestora y el cese “injustificado”, según fuentes cercanas al partido, del Comité Ejecutivo de los populares en la localidad metropolitana.

La base para sus reclamaciones está en los mismos estatutos del Partido Popular, en los que figura que la justificación para imponer una junta gestora, cuya potestad reside en el presidente provincial, en este caso Sebastián Pérez, se da en tres supuestos de causa pública.

Estos son un caso de corrupción, de transfuguismo, o por no reunir al comité directivo local. “Ninguno de estos supuestos se da”, afirman fuentes de los militantes disconformes con la decisión de la rectoría provincial del PP. La cuestión está en la interpretación y la aplicación de los reglamentos internos del partido.

75 de 120 afiliados reclamarán la decisión ante la dirección nacional del partido

Este grupo de militantes teme el efecto que pueda tener la creación de esta junta gestora cuando queda poco tiempo para armar las candidaturas de las elecciones municipales. Algunos calculan que relevar de esta manera a Vicente Valero, que hasta su salto a la política andaluza llevaba 27 años como alcalde de Churriana, restará alrededor de 500 votos en la localidad, en un contexto de división de voto en la derecha con la consolidación de Ciudadanos y la presentación de una lista por parte de Vox en Churriana.

El peso de Valero en el partido sigue siendo muy importante. Tal y como cuentan algunos de sus seguidores, en un reciente comité ejecutivo local del PP de Churriana, una moción por la unidad del partido en la localidad fue ganada por Valero por 24 votos a favor por 5 tan sólo de la opción que apoyaba el actual primer edil, Antonio Narváez.

El propio Vicente Valero no quiso hacer declaraciones ayer, aunque fuentes de su entorno matizaron que el anterior edil no va a encabezar ningún grupo opositor dentro del partido, pero no excluyen que los militantes que no están de acuerdo con la dirección provincial tomen sus propias medidas para retomar el control de la formación en la localidad. También niegan que la decisión de Sebastián Pérez estuviera consensuada con el propio Valero.

“No es el sentido tan mayoritario del partido. El sentir era que se tenía que haber convocado el congreso local. Ha tenido dos años para hacerlo y no ha dado ninguna explicación de por qué no lo ha hecho. Entiendo que no hay cisma ni hay ninguna debacle interna”, valoró Antonio Narváez, actual regidor de Churriana y ahora presidente de la gestora del Partido Popular en la localidad.