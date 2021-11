El PP de Córdoba y de Granada se unen para reclamar al Gobierno la conversión en autovía de la N-432

Los presidentes del PP de Córdoba, Adolfo Molina, y de Granada, Francisco Rodríguez, han sumado esfuerzos este viernes para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez una infraestructura "tan necesaria como demandada", como es la conversión en autovía de la carretera N-432.

Ambos presidentes han mantenido una reunión de trabajo en Córdoba en la que también han participado el secretario general del PP granadino, Jorge Saavedra; el presidente de la Comisión de Infraestructuras del PP, José Ramón Jiménez; el diputado nacional y portavoz de Fomento en el Congreso, Andrés Lorite, y el portavoz adjunto del Grupo Popular en la Diputación de Córdoba, Félix Romero.

Según ha expresado Molina, "sumamos esfuerzos también con las provincias de Granada, Badajoz y Jaén para reclamar una demanda histórica desde hace más de 20 años, la conversión en autovía de la N-432 que presenta deficiencias importantes, alta densidad de tráfico y un índice de siniestralidad muy alto".

Al respecto, el popular ha lamentado "el uso electoralista que el PSOE ha hecho de esta infraestructura, llegando incluso a utilizar las víctimas de los accidentes como arma política siempre cuando en España hay un Gobierno del PP".

Además, ha recordado la Mesa de la N-432 que se constituyó en la Diputación de Córdoba con las diputaciones de Granada, Badajoz y Jaén, con 31 municipios afectados directamente por el trazado de esta vía, con los sindicatos y la patronal, y donde también estuvo el PP.

"Se reunió el 23 de enero de 2017 y nunca más se supo de ella, porque al PSOE cordobés sólo le interesa la N-432 para utilizarla como arma electoral contra el PP", ha advertido.

Frente a ello, "el PP de Córdoba ha defendido siempre la necesidad de contar con esta autovía, formó parte de aquella Mesa por la N-432, votó a favor de una moción conjunta reclamando al Gobierno de Rajoy esta vía, alcaldes han participado en movilizaciones y cortes de carreteras reclamando la conversión en autovía, y yo mismo he salido aquí a decir públicamente que no me gustaban algunos PGE del Gobierno del PP y he reclamado con enmiendas inversión para esta infraestructura", ha afirmado Molina.

Así, ha preguntado "qué ha hecho el PSOE de Córdoba por la N-432". "La respuesta es sencilla, no ha hecho nada, sólo agitar la pancarta cuando gobierna el PP y callar y mirar para otro lado cuando Gobierno Pedro Sánchez", ha apostillado.

Por su parte, Francisco Rodríguez ha afirmado que "es fundamental que se comiencen a redactar los proyectos que aún permanecen olvidados de la N-432, que serviría para poner en valor la producción agrícola y ganadera de la provincia, mejorar las vías para la comercialización de sus productos, favorecer el auge industrial y una herramienta más para luchar contra la despoblación".

Según ha enfatizado el presidente del PP granadino, "esta autovía sería una fuente de riqueza entre Granada y Córdoba potenciando el atractivo y el legado cultural y patrimonial que la historia ha unido entre estas dos provincias, además de ser una puerta de entrada para el mercado turístico portugués que encontraría en la A-81 una puerta de entrada a Andalucía oriental".

"Una infraestructura -ha dicho- fundamental tanto para favorecer la conectividad de la provincia de Granada y la vertebración de Andalucía, como para el desarrollo socioeconómico de las provincias que forman parte del trazado con conexiones de primera".

Asimismo, Rodríguez ha destacado la enmienda del PP a los Presupuestos Generales del Estado 2022, que ya ha sido registrada en el Congreso de los Diputados, donde solicitan 54,5 millones de euros para la conversión en autovía de la N-432.