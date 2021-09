El PP de Granada exige al Gobierno de España que no cierre a la delegación de la Agencia Tributaria de Almanjáyar

El PP de Granada exige al Gobierno de España que rectifique y no eche el cerrojo a la delegación de la Agencia Tributaria de Almanjáyar. Los populares "seguirán insistiendo con iniciativas en las instituciones para evitar que el ejecutivo desmantele dicha oficina, esencial para el barrio", así lo han asegurado el senador José Robles y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, tras mantener, junto al diputado autonómico Rafael Caracuel, un encuentro con la Asociación de Vecinos del Barrio Joaquina Eguaras y representantes de la Junta de Personal.Los populares le han trasladado el respaldo de la formación, al tiempo que se han hecho eco de la preocupación por la pérdida de este servicio esencial tanto para el barrio como para todos los usuarios, también de otros ayuntamientos, a los que prestaba servicio de forma personalizada desde hace 35 años.Robles ha considerado “incomprensible” la decisión del gobierno de Sánchez de cerrar definitivamente dicha delegación, “una oficina que atendía a más de 150 mil personas entre los vecinos del barrio y los del área metropolitana” y que “está situada en un sitio estratégico e inmejorable con plazas de aparcamiento, cerca de la parada de autobús, de la línea de metro”, algo de lo que carece la delegación ubicada en el centro de la capital, donde han sido reubicados los trabajadores.El senador ha lamentado además las “primeras consecuencias” de este cierre, y que han podido comprobar durante su visita, “suciedad, calles y plazas sucias y bares cerrados. Eso no es lo que necesitan los vecinos del barrio de Joaquina Eguaras” y por ello, aseguró, el PP trabajará “incansablemente” hasta conseguir que el gobierno dé un paso atrás y reabra la oficina.En este mismo sentido se ha pronunciado César Díaz, quien ha insistido en que el grupo popular estará muy pendiente de saber qué acciones lleva a cabo el gobierno “tránsfuga” de Francisco Cuenca, una vez que el pleno aprobó por unanimidad en el pleno de julio una moción del grupo popular en la que precisamente se solicitaba que no se cerrase dicha delegación. Díaz insistió en que “queremos saber la respuesta del gobierno” y ha reclamado que esa unidad para respaldar la moción sea real y no únicamente palabras. La consecución de esta oficina hace 30 años fue “un logro social” para el barrio Joaquina Eguaras y todo el distrito norte y nos “oponemos frontalmente a que el PSOE propicie el aislamiento del barrio negándole servicios de primera y que son esenciales para su desarrollo y actividad socio económica”. Por ello “queremos saber qué ha hecho Cuenca”, o si por el contrario se ha ido 31 días de vacaciones dejando esta necesidad urgente como una mera “declaración de intenciones”. Por ello ha insistido al regidor socialista para que seatambién “reivindicativo” y exija al gobierno de Sánchez la reapertura de la mencionada delegación.A juicio de los populares, no es justificable el cierre de unas instalaciones con espacios diáfanos en los que prestar atención al público, buenos accesos y bien comunicado mediante transporte público, saturando la delegación ubicada en el centro de Granada. Además, recogiendo la información que se ha facilitado en la reunión, los populares continuarán insistiendo en la Cámara Alta para conocer más datos sobre la hoja de ruta del gobierno de Sánchez respecto a dicho servicio. Asimismo, durante el encuentro, Robles trasladó las preguntas que ya se registraron en el Senado respecto a este tema interpelando al Gobierno sobre los motivos de este cierre y el número de trabajadores que dependen de la Agencia Tributaria en toda la provincia. Además, ha avanzado que seguirá reclamando información al ejecutivo, dando voz a las reivindicaciones vecinales.